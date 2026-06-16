Roma e Atalanta piombano su Antonio Vergara. Se inizialmente c’era solo l’interesse del Como, ora si aggiungono alla lista anche capitolini e bergamaschi per aggiudicarsi il cartellino del 23enne gioiellino del Napoli autore di ottime prestazioni la scorsa stagione. Le due compagini sono pronte ad investire all’incirca 25 milioni di euro, cifra che però non sembrerebbe per ora convincere il club partenopeo, che vorrebbe provare a tenerlo se non dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

Chi è Antonio Vergara

Il giovane talento del Napoli ha brillato nella seconda parte di stagione con la maglia azzurra, alternando presenze tra campionato e Champions League. Un prodotto tutto napoletano, proveniente dal vivaio della squadra e originario di Frattamaggiore, proprio come Lorenzo Insigne. L’ultima scoperta del Napoli è sbocciata in Europa, incantando contro il Chelsea, ancor prima di siglare anche in campionato e in Coppa Italia. Vergara si è ritagliato il suo spazio grazie anche a un pizzico di fortuna data dai numerosi infortuni che hanno colpito il Napoli nel corso della stagione, ma ha saputo sfruttare l’occasione e non ha tradito le aspettative.

Partito da alcune iniziali panchine, è entrato in punta di piedi sempre più nell’organico della squadra, esplodendo definitivamente a gennaio. Ora è un nuovo figlio del Maradona, e alcune squadre italiane sono piombate su di lui, arrivando a offrire fino a 25 milioni di euro. Il Napoli, però, mette tutto in stand by: vuole trattare il rinnovo del proprio gioiello e non vuole lasciarselo scappare.

Napoli: focus su portieri ed esterni

Sugli altri fronti del mercato partenopeo, non pare essere così sicura la permanenza di Milinkovic Savic, ed è cosi che il Napoli, per rinforzare un reparto già presidiato da Meret, avrebbe messo gli occhi su Matej Kovar, portiere ceco del Psv. Il 26enne è in questi giorni occupato con la Repubblica Ceca nella Coppa del Mondo ed è ritenuto un profilo interessante dal Napoli. Oltre a Kovar, in città girerebbe da voce di un contatto tra il ds Manna e Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che ha trascorso il week end a Capri.

Al momento, arrivano smentite da Castel Volturno. Sul fronte esterni il Napoli starebbe trattando per Anan Khalaili, israeliano di 21 anni di proprietà dell’Union Saint-Gilloise valutato 25 milioni. Troppi per i partenopei che a qualche milione in meno starebbero valutando i profili di Dodo, brasiliano di 27 anni in scadenza con la Fiorentina, e Norton-Cuffy, 22enne baluardo del Genoa e possibile oggetto di mercato.

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Riccardo Tombolini