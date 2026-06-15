Si è chiusa oggi la sua prima giornata a Torino, alla Continassa, ma Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, non smette certo di lavorare alla squadra del prossimo anno. Dopo aver preso atto della situazione economica di una società che non potrà contare sulle entrate della Champions League, la prima mossa del nuovo dirigente bianconero è stata quella di esercitare il riscatto di Jeremie Boga, pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Agli ordini di Luciano Spalletti potrebbe però arrivare anche un altro ex Sassuolo: si tratta di Davide Frattesi, destinato inevitabilmente a diventare un uomo mercato.

Frattesi fuori dai piani dell’Inter

Il centrocampista è fuori dai piani dell’Inter, dove, pur incidendo in partite decisive, non è mai riuscito a conquistare stabilmente una maglia da titolare. Finora sono state tre le stagioni di Davide a Milano, con l’ultima chiusa, per la prima volta, senza gol. All’Inter viene considerato un elemento spendibile sul mercato, da inserire eventualmente in qualche trattativa per abbassare il costo di altri cartellini. Il calciatore valuterebbe un trasferimento anche per ritrovare nuovi stimoli.

Calciomercato Juve, Spalletti vuole Frattesi: la richiesta dell’Inter

È “La Repubblica” a parlare di un possibile approdo alla Juventus, gradito a Spalletti, che ha allenato Frattesi in Nazionale. Il tecnico avrebbe già fatto il suo nome a Carnevali, che lo conosce bene dai tempi del Sassuolo. La richiesta dei nerazzurri si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Nottingham Forest, concorrente da battere, potrebbe spendere senza troppi problemi, sempre che l’esperienza in Premier League sia gradita al classe 1999.

Redazione

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Luca Frasacco