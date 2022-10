Ora dicono che ha 14 anni. Probabilmente perché è utile dire così. I medici però, qualche settimana fa, avevano detto che ne aveva 12. E la legge proibisce di mettere in prigione un ragazzino di 12 anni. I giornali però gridavano: prendetelo, prendetelo, ruba collanine! Adesso si è trovata la via d’uscita e un magistrato ha ordinato che sia portato in cella.

Ma davvero a voi sembra una cosa normale mettere in prigione un bambino? Viene dal Marocco, è arrivato da solo, senza genitori o fratelli. Ruba, perché sa fare quello, e perché è un bambino ribelle e anarchico. E noi – noi saggi, noi intelligenti, noi società civile, noi legalitari, noi Stato, noi scuola, noi comunità, noi nazione… – noi sappiamo solo mettergli le manette? Dice: rubava. E allora? Chissenefrega se rubava. Siamo in grado o no di accoglierlo, accudirlo, curarlo spiegargli la vita? O siamo tutti bestie che conoscono solo il bastone?

