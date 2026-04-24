Il panorama educativo italiano si trova oggi di fronte a un “buffet” tossico dalle conseguenze imprevedibili: disturbi alimentari, cyberbullismo, deficit cronico dell’attenzione e dispersione scolastica. Non parliamo di casi isolati, ma di un’epidemia silenziosa che colpisce i bambini già dalla terza elementare. Quella che doveva essere l’era della democrazia digitale si è trasformata, per i più fragili, in un “Terrore” post-rivoluzionario: un mondo di algoritmi progettati come slot machine per indurre dipendenza attraverso lo scrolling infinito.

La cronaca recente, come i tragici “fatti di Legnago“, ci sbatte in faccia una realtà che non possiamo più ignorare. Non siamo di fronte alla debolezza di un singolo, ma alla “fragilità di giovanissimi” che cercano disperatamente visibilità in un vuoto pneumatico di valori reali.

In questo contesto, la ricerca di visibilità non è un vezzo narcisistico, ma una strategia di sopravvivenza emotiva: per molti ragazzi, non essere “visti” online equivale a non esistere. Questa pressione trasforma l’adolescenza in una performance h24, dove il bisogno di appartenenza viene monetizzato dalle piattaforme, lasciando i giovani in balia di un’ansia da prestazione sociale che spesso sfocia in tragedia o isolamento.

Non possiamo più permetterci il lusso dell’ingenuità. Le recenti sentenze negli Stati Uniti contro i colossi dei social media confermano ciò che osserviamo ogni giorno nelle classi: le piattaforme non sono spettatori neutrali, ma attori con responsabilità dirette sulla salute psichica di un’intera generazione. Le famiglie, spesso lasciate sole in questa trincea digitale, non possono essere l’unico argine. È tempo che la politica si assuma la responsabilità di governare il caos.

Come Partito Liberal Democratico, riteniamo che limitare l’uso dei social sotto i 14 anni sia un passo necessario, ma insufficiente se non supportato da un’infrastruttura tecnologica sicura. La nostra proposta non mira a una “schedatura di massa”, bensì a un sistema di “dentificazione Digitale in Background” (tramite CIE o SPID) capace di tutelare, contemporaneamente, sicurezza e privacy.

I Pilastri della Proposta:

Identità Certificata, non Pubblica: Utilizzo di un token digitale anonimo conforme al protocollo europeo eIDAS.

Token Pairwise:

Ogni piattaforma riceve un codice univoco differente. Questo impedisce il tracciamento incrociato, blindando la privacy ed evitando la costruzione di profili dettagliati sulle fragilità e le abitudini dei minori.

Responsabilità Reale:

Dietro ogni nickname deve esserci una persona verificata. Questo elimina alla radice l’anonimato che alimenta troll, profili falsi e predatori, garantendo alle autorità tempi di intervento certi in caso di abusi.

Meno Manipolazione:

Verificando l’età in background, si riduce la possibilità di sottoporre i minori a pubblicità mirata e algoritmi studiati per sfruttare le loro vulnerabilità emotive.

Proteggere i minori significa fornire loro gli strumenti per abitare la rete senza esserne divorati. Il nostro modello è la risposta liberale e moderna: meno “Far West” digitale, più cittadinanza consapevole.

Non vogliamo spegnere la rete; vogliamo spegnere gli algoritmi che lucrano sulla “fragilità di giovanissimi” alla ricerca di un senso. Il futuro di una generazione non può essere lasciato in balia di un codice binario: è tempo di regole comuni, strumenti all’avanguardia e, soprattutto, di coraggio politico.

Patrizio Del Prete Responsabile Scuola – Partito Liberal Democratico

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