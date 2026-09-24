Contrariamente alle attese, per l’eolico offshore è arrivata la doccia fredda. Il Ministero dell’Ambiente ha dimezzato i fondi per le infrastrutture da realizzare nei porti di Taranto e Augusta. Si è passati da 78 a 38,3 milioni di euro. Una misura che ha lasciato perplessa la filiera. Ne abbiamo parlato con Fulvio Mamone Capria, presidente di Aero.

Presidente, che cosa è successo?

«I fondi legati alle aste Ets erano stati preventivati per circa 78 milioni di euro. Molto probabilmente una parte delle risorse è stata dirottata per fronteggiare l’emergenza carburante. Il problema è che quei 78 milioni erano già insufficienti per costruire una vera rete di porti dedicati all’eolico offshore. Per questo abbiamo scritto alla presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia chiedendo di destinare 100 milioni, nell’ambito dello scostamento di bilancio, allo sviluppo della filiera».

Perché i porti sono così importanti?

«Perché senza infrastrutture adeguate rischiamo di avere progetti italiani costruiti altrove. La Francia ha già sviluppato i propri porti, la Spagna sta investendo 220 milioni e, continuando a perdere tempo, finiranno per lavorare le maestranze francesi, spagnole o, in futuro, greche e turche. È una questione di visione industriale. Intesa Sanpaolo e i Politecnici di Torino e Bari ci dicono che per ogni euro investito nel settore se ne generano tre di valore economico».

C’è poi il caso di Taranto, con la sua ex Ilva.

«Abbiamo bisogno dell’acciaio di Taranto anche per realizzare i galleggianti delle piattaforme offshore. Mettere insieme queste due necessità significherebbe costruire una filiera a chilometro zero e garantire occupazione stabile a centinaia di lavoratori oggi in cassa integrazione. Invece continuiamo a comprare gas e petrolio per rispondere alle emergenze quotidiane».

Il taglio nasce però da un’emergenza. Come si possono conciliare contingenza e strategia?

«Affiancando ai fondi rimasti al Mase altre risorse attraverso lo scostamento di bilancio. Parliamo di impegnare circa lo 0,5% dei 14 miliardi previsti in infrastrutture coerenti con la transizione energetica. Siamo abbastanza certi che l’Unione europea non avrebbe obiezioni sull’utilizzo di questo debito pubblico per realizzare porti necessari allo sviluppo delle rinnovabili».

Esistono già abbastanza progetti da giustificare questi investimenti?

«Sì. La Commissione VIA Pnrr-Pniec del Mase ha di recente approvato altri cinque progetti per oltre 4 gigawatt, che si aggiungono a quelli già autorizzati. Entro il 2027, potremmo avere decreti per 5 e più gigawatt di progetti autorizzati e pronti ad avviare alla cantierizzazione».

Il rischio è quindi perdere anche una nuova industria?

«Esattamente. Gli investitori hanno già speso privatamente tra 200 e 300 milioni di euro nei progetti. Dal punto di vista ingegneristico e naval-meccanico e per la presenza delle acciaierie, l’Italia avrebbe tutte le competenze per costruire una filiera su misura e offrire assistenza tecnica anche agli altri Paesi. Stiamo facendo il contrario».

Se il governo trovasse le risorse, quale sarebbe il principale ostacolo?

«La burocrazia e i conseguenti ritardi nei cantieri. Opere di queste dimensioni meriterebbero un commissario speciale per essere realizzate in due anni e non in dieci. Non qualcuno che vada oltre la legge, ma una figura capace di coordinare i pareri dei Ministeri e degli enti locali e diventare l’unico interlocutore per progetti strategici».

Che cosa avrebbe da guadagnare il Paese?

«Sicurezza energetica, stabilità del sistema, nuova occupazione e sviluppo economico, soprattutto nel Sud. I porti migliori sono vicini alle aree più ventose, che sono proprio nel Mezzogiorno. Mi sorprende che la politica non colga un’opportunità, anche da un punto di vista elettorale, capace di portare occupazione e crescita nella piena sostenibilità ambientale. L’eolico offshore è lontano dalla costa e garantisce una continuità di produzione maggiore e complementare al fotovoltaico a terra. Un mix prezioso che aiuterebbe a ridurre di notte e nei mesi invernali il gas che fa crescere le bollette ai cittadini».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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