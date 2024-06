Dopo il caso dello zaino sospetto lasciato a Berlino in prossimità di una fan zone di tifosi, un nuovo caso di cronaca ha interessato gli Europei di calcio in Germania. Ad Amburgo, infatti, la polizia ha sparato a un uomo che minacciava agenti e passanti con un piccone e una molotov vicino lo stadio Volksparkstadion. Alle 15 è in scena Polonia–Olanda, prima giornata del gruppo D agli Europei.

Amburgo, polizia spara a uomo con piccone e molotov

La polizia ha prima usato lo spray al peperoncino e poi un’arma da fuoco, mirando alle gambe dell’uomo armato, che è rimasto ferito. Attualmente sta ricevendo cure mediche. Secondo quanto riporta la Bild, sembra verosimile che l’uomo volesse far esplodere l’ordigno tra la folla dei tifosi. “Attualmente è in corso un’importante operazione di polizia a St.Pauli. Secondo i primi accertamenti una persona ha minacciato gli agenti di polizia con un piccone e un ordigno incendiario. I servizi di emergenza hanno quindi fatto uso delle armi da fuoco. L’aggressore è rimasto ferito e attualmente sta ricevendo cure mediche”, si legge nel comunicato della polizia di Amburgo.

Redazione

Luca Sebastiani