La Nazionale Italiana si prepara al debutto all’Europeo in Germania il prossimo 15 giugno contro l’Albania, e al centro tecnico di Coverciano il CT Spalletti scrive a caratteri cubitali i comandamenti della sua squadra.

La foto che racconta i concetti chiave che l’ex allenatore del Napoli sta cercando di imprimere nel gruppo è stata scattata dopo una riunione tattica nell’Aula Magna di Coverciano, stessa sede dove poco dopo si è tenuta la conferenza stampa di Riccardo Calafiori, e dove è restata in bella vista lavagna appena usata dal CT con su scritti 6 imperativi rubricati sotto la dicitura “I nostri comandamenti, nel calcio moderno le cose che fanno la differenza”. Un vademecum che Spalletti aveva appena finito di ripetere ai suoi giocatori, e reso ora pubblico nelle scorse ore.

1) La pressione continua (per togliere fiducia agli avversari e lasciarli in difficoltà)

2) Controllo del gioco (indirizzare la partita attraverso la “gestione della palla”)

3) Legati (ovvero mantenere una squadra corta, vicina, con compattezza tra i reparti di gioco).

4) Riaggressione feroce (sotto il segno del Gegen-pressing, ovvero l’abilità – una volta persa la palla – di andarla subito a riconquistare pressando gli avversari. Imperativo che si lega, inevitabilmente al numero 1.

5) Ricomposizione (ovvero “Tornare a casa”. Bisogna rientrare in difesa, tornare alle posizioni difensive”

6) Ordine, studio e preparazione

Tutti concetti che ora la Nazionale dovrà mostrare in campo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco