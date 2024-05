Luciano Spalletti ha deciso. Manca in realtà da limare qualche dettaglio ma la rosa dei convocati nella Nazionale italiana per gli Europei è stata stilata. Sono 30 adesso quelli che fanno parte dell’elenco preliminare, nelle prossime settimana ne saranno esclusi alcuni. Ma già alcune scelte sono state fatte, tra conferme e sorprese di chi può giocarsi le sue carte con la maglia azzurra in vista della competizione in Germania.

I preconvocati dell’Italia per l’Europeo

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Chi sono i grandi esclusi da Spalletti in Nazionale

A spiccare sono le esclusioni decise da Spalletti per gli Europei. A partire da Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non ha brillato questa stagione ed è in fase calante. Spalletti ha deciso di puntare su Scamacca e Retegui come prime punte e quindi il 34enne Immobile è rimasto a casa. Ma sono almeno due gli altri assenti di peso: Matteo Politano e Manuel Locatelli. Anche l’esterno del Napoli non ha giocato una grande annata con i partenopei, ma probabilmente per lui si è trattata di una scelta più tecnica e di ruolo. Locatelli, il regista della Juventus, è rimasto indietro nelle gerarchie vista anche il grande affollamento di competitor a centrocampo, tra Jorginho, Barella e Cristante.

Ci sono poi delle esclusioni forzate per il ct italiano. L’ex milanista Tonali è ancora squalificato per scommesse. Invece sono tre i giocatori che avevano chance di giocarsi le loro carte ma si sono dovuti arrendere per infortunio: il primo è Berardi, poi anche Zaniolo e Udogie.

Chi sono gli esclusi da Spalletti, Locatelli posta una storia social polemica

Da come sembra dalle reazioni c’è chi non l’ha presa benissimo. Locatelli, infatti, dal suo profilo Instagram ha lanciato un messaggio eloquente: una storia con uno sfondo tutto nero. Da una parte può essere vista come un segno di “lutto” e di dispiacere per il non essere convocato, dall’altra può essere una reazione polemica alla sua esclusione. Probabilmente il centrocampista della Juventus non si aspettava di essere messo fuori.

