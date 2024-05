Niente Nazionale per Francesco Acerbi, e così niente Europeo. Il difensore interista è ancora alle prese con il problema della pubalgia che lo ha tenuto fermo negli ultimi turni del campionato. E nei prossimi giorni si potrebbe operare.

Ma domani la Nazionale italiana si raduna al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di Euro2024, con Luciano Spalletti che per sostituire Acerbi ha preallertato Federico Gatti. Il centrale della Juventus si è reso disponibile e si metterà a lavoro per farsi trovare pronto e sperare in una convocazione ufficiale nella rosa dell’Italia che partirà per la Germania.

Considerando che Scalvini e Scamacca sono ancora impegnati con l’Atalanta, che dovrà recuperare la partita con la Fiorentina il 2 giugno, Spalletti avrà per adesso a Coverciano 27 giocatori. Dei 30 azzurri iniziali, dovrà escluderne almeno quattro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani