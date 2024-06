Iniziano gli Europei di calcio in Germania, la prima partita è Germania-Scozia che andrà in scena venerdì 14 giugno. Il giorno dopo, 15 giugno, saranno tre le sfide: Ungheria-Svizzera, Spagna-Croazia e poi la sera Italia-Albania. La Nazionale italiana di calcio, alla guida del ct Luciano Spalletti, esordirà quindi alle ore 21 di sabato.

Europei di calcio in Germania, dove vedere le partite

Tutte le partite di Euro 2024 si potranno vedere su Sky, SkyGo e Now Tv, ma sono tutti dei servizi su abbonamento. Tuttavia, la maggioranza delle partite degli Europei si possono vedere anche in chiaro, su Rai1, Rai2 e RaiPlay: il servizio pubblico, infatti, manderà in onda 30 partite sulle 51 totali. In queste partite comprese ci saranno tutte quelle dell’Italia.

Europei di calcio in Germania, quando sono le partite dell’Italia

L’Italia gioca quindi la prima partita sabato contro l’Albania. Poi toccherà a Spagna-Italia, giovedì 20 giugno alle 21. Per poi concludere la fase dei gironi con Croazia-Italia, lunedì 24 giugno sempre alle 21. Si potranno vedere in tv, come detto, in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky.

Europei di calcio in Germania, i gironi e la finale

I gironi degli europei sono sei, dal gruppo A al gruppo F. L’Italia fa parte del girone B. I gironi si concludono il 26 giugno e si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre, oltre che le migliori quattro terze. Le fasi successive inizieranno tre giorni dopo, il 29 giugno, per concludersi il 14 luglio a Berlino con la finale.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.

Europei di calcio in Germania, in quali stadi si gioca

In Germania si giocherà in 10 stadi diversi. Berlino, Olympiastadion Berlin (capienza: 71.000 spettatori), Colonia, Cologne Stadium (43.000), Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62.000), Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000), Francoforte: Frankfurt Arena (47.000), Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000), Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (49.000), Lipsia: Leipzig Stadium (40.000), Monaco: Munich Football Arena (66.000), Stoccarda: Stuttgart Arena (51.000).

