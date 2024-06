Fuori Provedel, Ricci e Orsolini. Luciano Spalletti ha reso nota la lista ufficiale dei 26 giocatori che partiranno alla volta della Germania per il prossimo Europeo in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Un gruppo già sfoltito dagli infortuni di Acerbi e Scalvini, che non sono riusciti a prendere parte nemmeno al raduno di questi giorni a Coverciano, e arricchito dalla presenza last-minute di Federico Gatti, e che oggi, dopo una settimana di allenamenti, l’amichevole contro la Turchia e quella contro la Nazionale Under 20, prende la sua forma definitiva. Out l’attaccante del Bologna. Il portiere della Lazio lascia il posto a Meret, Ricci perde il duello con Fagioli (al rientro dalla lunga squalifica dopo il caso scommesse).

I convocati

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori

Alessandro Bastoni (Inter)

Raoul Bellanova (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Bologna)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Matteo Darmian (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Federico Gatti (Juventus)

Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Fagioli (Juventus)

Michael Folorunsho (Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Attaccanti

Federico Chiesa (Juventus)

Stephan El Shaarawy (Roma)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Genoa)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)

