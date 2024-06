Sorpresi con coltelli, passamontagna e bombe carte. Sono 67 i tifosi italiani fermati in via preventiva a Dortmund dove alle 21 è in programma Italia-Albania, prima gara della fase ai gironi degli Europei partiti ieri in Germania. Gli ultras azzurri sarebbero stati sorpresi dagli spotter (osservatori) italiani della Digos inviati in Germania a supporto della polizia locale.

I 67 italiani saranno trattenuti e processati domattina per direttissima. Secondo quanto riporta il sito del giornale Ruhr Nachrichten, gli ultras italiani sarebbero stati armati al momento dell’intervento e cercavano di entrare in contatto con tifosi rivali albanesi.

evidente il tentativo di cercare lo scontro con gli ultras rivali, con i quali ci sono ruggini pregresse. Gia’ domani i fermati potrebbero essere processati per direttissima. (AGI)Bas 151926 GIU 24 NNNN

Ciro Cuozzo