Sei fermati e almeno due feriti. È il primo bilancio della partita ad alto rischio tra Serbia e Inghilterra agli Europei di Germania 2024. Questo pomeriggio sono scoppiati alcuni scontri tra tifoserie vicino a un ristorante di Gelesenkirchen. Hooligans serbi e inglesi si sono affrontati, tirandosi sedie e oggetti come sassi, bottiglie e bicchieri. I disordini sono durati qualche manciata di secondi, prima dell’intervento della polizia tedesca che ha diviso i tifosi, fermandone alcuni. Si tratterebbe di sei serbi. A rimanere feriti un tifoso inglese e un agente. Ma anche altri si sono allontanati dalla scena con volti insanguinati.

Per la partita Serbia e Inghilterra in Germania sono arrivati circa 30mila tifosi inglesi, ma i biglietti venduti sono stati solo 20mila, e 10mila serbi. Per questo si temono ulteriori problemi di ordine pubblico in questa edizione di Euro 2024.

