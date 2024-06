Fedez ha preso un nuovo cane, ed è ancora un cucciolo di Golden Retriver. Dopo la separazione con Chiara Ferragni il rapper era stato costretto a dire addio alla casa a City Life dove oltre ai suoi due bambini è rimasta a vivere anche Paloma, la cagnolina con cui sua moglie si mostra spesso abbracciata nelle storie.

In alcune dirette su Twitch Fedez era tornato sul tema, mostrandosi dispiaciuto dell’addio all’animale domestico: “Di Paloma me ne prendevo cura io, mi manca. La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone…”.

Il nome del nuovo cane è un omaggio a Berlusconi?

Ora, dopo mesi dalla separazione, e con una nuova vita davanti, arriva anche un nuovo cane, sempre un cucciolo di Golden, stavolta di sesso maschile, con un nome senz’altro singolare. “Silvio”.

Non c’è dubbio che la scelta di Fedez si sia ispirata a Berlusconi. Già portato quasi come un santino nella foto in cui il Cavaliere fa le corna sulla cover del suo smartphone; B è un personaggio su cui ha sempre voluto ironizzare e che in passato, anche in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio ha inserito tra i personaggi che in assoluto avrebbe voluto intervistare, assieme al Papa. Fedez aveva anche imitato in un video promo il discorso di Berlusconi nel 1994 per lanciare il suo disco Disumano e aveva sempre criticato nei suoi testi – in gioventù (ormai nel 2011) – Berlusconi, in particolare nel suo disco Penisola che non c’è: “Il presidente va a puttane”? Diventa “Bella Silvio latin lover, troie ministri ad honorem”. E ancora: “Il presidente, la tangente e il vilipendio, il suo avvocato difensore in parlamento che prende il doppio stipendio”.

I video sui social con Sivlio, il nuovo cucciolo di Golden Retriver

Nei video pubblicati sui social si vedono padrone e fido giocare e correre insieme in giardino, passare del tempo in studio di registrazione, e in un simpatico aneddoto superare un ostacolo: Fedez inquadra Silvio bloccato di fronte a un cartello che segnala il pavimento bagnato. “Silvio, vedo che hai un problema con le segnaletiche, devi fare il giro Sivlio”. Dopo qualche secondo il cane riesce a muoversi e a seguire il suo nuovo compagno. Non è stata però la prima volta che Silvio ha fatto la sua comparsa sugli schermi dei suoi followers: il girono precedente è apparso in braccio al rapper in macchina, con una macchiolina di vomito sullo sfondo. Pochi giorni fa invece confermando con una carrellata di foto pubblicate su Instagram un suo breve ricovero in ospedale, Fedez ha pubblicato anche le foto a casa con un altro Golden, più grande.

