Più discrezione, e ancora nessuna pubblica comparsa, ma dopo Fedez anche Chiara Ferragni sarebbe pronta a voltare pagina in amore. La soffiata confermata da Dagospia e anticipata dal sito ‘mam-e.it’ è dettagliata e da giorni rimbalza sul web: il suo nuovo flirt dovrebbe essere un ortopedico di Pontremoli, Andrea Bisciotti, di 31 anni. Le fonti sarebbero originarie della Versilia (dove i due si sarebbero conosciuti grazie a degli amici nella località in cui l’influencer sta passando sempre più tempo), informate e collegate al giovane classe 1993, ben 6 anni più giovane di Chiara.

Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la relazione ma piccole prove sono visibili agli occhi di tutti: Bisciotti ha Chiara Ferragni come follower su Instagram (una di quattromila) e ci sarebbero stati alcuni spifferi in ambito ospedaliero presso l’Humanitas Research Hospital di Milano dove lavora.

Chi è Andrea Bisciotti la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni

Bisciotti ha frequentato l’istituto Zappa-Fermi di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, a venti minuti di treno da casa, e poi ha proseguito gli studi universitari a Parma. La famiglia vive Pontremoli e ha anche un fratello. È anche consulente al Kinemove Centre di Pontremoli, un centro specializzato nella riabilitazione funzionale degli atleti, in particolare dei calciatori. Se di relazione si trattasse, potrebbe essere stato anche il suo fisico a colpire Chiara: muscoli scolpiti da vero appassionato di sport. Come riporta Repubblica, Bisciotti peraltro sarebbe figlio d’arte: il padre Gian Nicola è preparatore atletico, ha lavorato con l’Inter e il Paris Saint Germain.

