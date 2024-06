Selvaggia Lucarelli punta tutto su Chiara Ferragni. La giornalista e influencer, che ha sollevato il caso Pandoro, costato alla Ferragni inchieste, sanzioni, perdita di follower e disdette di numerosi sponsor, adesso scommette sulla rinascita dell’influencer originaria di Cremona.

La spirale autodistruttiva di Fedez

Dopo il libro “Il vaso di Pandoro”, in cui racconta l’ascesa e la caduta dei Ferragnez, Lucarelli alla domanda su chi “tra Fedez e Ferragni chi potrà risollevarsi prima?”, risponde senza fronzoli: “Punto su di lei, lui mi sembra abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze. È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti” sottolinea Lucarelli.

Fedez e Ferragni pagano l’eccesso di sicurezza

Lucarelli che poi punta il dito contro il “dannoso eccesso di sicurezza” che l’oramai ex coppia ha palesato subito dopo lo scoppio del caso Pandoro. “Lui è un imprenditore vero, lei un’influencer con una grande passione per il denaro. Ora pagano la loro voracità e anche il fatto che i social abituano a rifiutare il contraddittorio: hai fan adoranti che ti imbottiscono l’ego di complimenti… Da quando ho tirato fuori il caso del Pandoro, hanno avuto tempo per cercare di raddrizzare il vascello sbandato e non hanno fatto nulla per un dannoso eccesso di sicurezza”.

La stessa Lucarelli, vera esperta di casa Ferragnez, nei giorni scorsi aveva ‘denunciato’ la messa in vendita della villa acquistata solamente un anno fa dall’ex coppia per la cifra di cinque milioni di euro. Una villa lussuosa sul Lago di Como le cui immagini sono apparse sul sito di una rinomata agenzia immobiliare, Chiusano Immobiliare.

