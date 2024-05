Era stata acquistata solamente un anno fa per la cifra di cinque milioni di euro, ora, dopo la fine del loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di mettere in vendita la lussuosa super-villa sul Lago di Como. Le immagini di Villa Matilda, così chiamata in onore della cagnolina di Chiara, scomparsa lo scorso 29 luglio, sono apparse sul sito di una rinomata agenzia immobiliare e sono state segnalate sui social da Selvaggia Lucarelli.

Oltre 900 mq

Troppo difficile includere l’immobile – che secondo quanto riportato da Gente sarebbe di proprietà di Fedez – in qualsiasi tipo di accordo di separazione, ma altrettanto difficile sarà trovare un prestigioso acquirente. L’abitazione è accessibile principalmente dal lago e con difficoltà dalla terraferma: si estende su oltre 900 mq su due piani, oltre al piano seminterrato, situata a Pognana Lario, un borgo molto amato dalla coppia e che conta circa 700 abitanti.

Trattative riservate

Nell’ampio giardino che affaccia sul lago, è presente anche una piscina. Al suo interno è arredata con colori tenui, ed eleganti. Al piano terra è presente troviamo un’ampia zona giorno con sala da pranzo, living room, cucina abitabile una camera e servizi, mentre al piano superiore, tre camere da letto e due bagni. “Our dream”, scriveva Chiara Ferragni. Ora è scattato il via alle trattative: saranno riservate

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco