Approfondisce per la prima volta pubblicamente alcuni dettagli della sua storia con Chiara Ferragni, finito negli scorsi mesi, definendo la relazione come ‘tossica’.

Il commento

Senza censura, Fedez è stato ospite sul canale del noto streamer di Twitch GrenBaud, dove prendendo spunto dal suo ultimo singolo Sexy Shop, realizzato con Emis Killa, ha commentato la fine del suo matrimonio. Già nel testo del brano, il rapper aveva dedicato una strofa di addio alla moglie: “È una vita in salita, una storia infinita / Che poi è finita, ho male alle dita / Perché farci del male, è una fede nuziale / Con il foro d’uscita /Per ogni tua amica assetata di fama / Eri acqua sorgiva / Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”. Ma quest’oggi ha parlato di “una relazione in cui ci si faceva del male a vicenda”. E senza attribuire ‘colpe a nessuno’ ha usato il termine ‘relazione tossica’. “Poi – ha aggiunto – se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…”.

Le frequentazioni poco gradite

“Mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio”, ha poi proseguito, riferendosi implicitamente anche al braccio destro di Chiara, “di cui mi sono liberato fortunatamente. Poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia”. Il rapper continua a dire di non aver mai sopportato l’ambiente attorno alla moglie, non le piacevano le persone con cui doveva frequentarsi o andare in vacanza. Fedez ha concluso dicendo che sta cercando di vedere i suoi figli il più possibile, nonostante non vivano con lui: “Sono la mia ragione per vivere. E le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo”.