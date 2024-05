È stato avvistato ieri, a Monaco, con una modella 14 anni più giovane. Fedez non si è nascosto agli occhi di stampa, fotografi e web uscendo di fatto per la prima volta allo scoperto con quella che sembra essere la sua prima nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Nel Principato, dove Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1, il rapper ha passato un weekend in barca, assieme ad amici e alla modella Garance Authié. Un video che circola sui social media li mostra mano nella mano, mentre una storia postata dal rapper su Instagram mostra la ragazza mentre mangia un piatto di spaghetti.

Chi è Garance Authié, la nuova fiamma di Fedez

Garance Authié, è una modella francese, nata nel 2004, bionda con occhi azzurri e alta circa 175 cm. Ha iniziato la sua carriera molto giovane e, contemporaneamente, non ha trascurato gli studi. “A 19 anni – racconta in un’intervista – ero combattuta tra intraprendere la carriera di modella e l’idea di tuffarmi nel mondo della finanza. Per ora sto gettando le basi per entrambe le opzioni e solo il tempo lo dirà”. Frequenta l’università di Madrid nella facoltà di Management e Finanza, ma è per la sua carriera da modella che è nota al pubblico. Tanti i servizi fotografici completati negli anni, il primo quando era poco più di una bambina (a 10 anni).

È rappresentata da agenzie di moda sia in Francia che in Spagna. Raccontandosi ha parlato della sua passione per la danza e anche per il cinema, dove in futuro sogna di lavorare. L’amicizia tra Garance e Fedez dura da tempo, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo. Mai prima d’ora c’erano stati segni così chiari che quella frequentazione potesse diventare una storia d’amore.

