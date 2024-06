Sembra proseguire a gonfie vele la relazione tra Fedez e la modella ventenne Garance Authié. Dopo le foto scattate durante il Gran Premio di Monaco, Fedez conferma la sua nuova storia d’amore con Garance Authié. Lo fa in modo sottile, lasciando indizi sui social che non sfuggono ai suoi fan. Sui rispettivi profili Instagram, entrambi hanno condiviso storie che mostrano il Duomo di Milano dalla stessa angolazione. E, in una foto pubblicata da Fedez nel suo appartamento, si vede la gamba di una donna con pantaloni neri e delle mani con un anello riconoscibile, appartenente alla modella. Attualmente, Garance Authié è a Milano, dove avrebbe dovuto partecipare alle riprese del nuovo videoclip del rapper, anche se ci sono stati dei ripensamenti che potrebbero non essere definitivi. In sintesi, i due non si nascondono più. Anche Garance ha lasciato tracce del suo arrivo a Milano su Instagram. Un ulteriore segnale che i due vogliono rendere pubblica la loro relazione è il fatto che la modella ha recentemente reso pubblico il suo profilo Instagram, che fino a poche ore prima era privato.

Chi è Garance Authié la nuova fiamma di Fedez

Garance Authié, è una modella francese, nata nel 2004, bionda con occhi azzurri e alta circa 175 cm. Ha iniziato la sua carriera molto giovane e, contemporaneamente, non ha trascurato gli studi. “A 19 anni – racconta in un’intervista – ero combattuta tra intraprendere la carriera di modella e l’idea di tuffarmi nel mondo della finanza. Per ora sto gettando le basi per entrambe le opzioni e solo il tempo lo dirà”. Frequenta l’università di Madrid nella facoltà di Management e Finanza, ma è per la sua carriera da modella che è nota al pubblico.

I lavori da modella

Tanti i servizi fotografici completati negli anni, il primo quando era poco più di una bambina (a 10 anni). È rappresentata da agenzie di moda sia in Francia che in Spagna. Raccontandosi ha parlato della sua passione per la danza e anche per il cinema, dove in futuro sogna di lavorare. L’amicizia tra Garance e Fedez dura da tempo, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo. Mai prima d’ora c’erano stati segni così chiari che quella frequentazione potesse diventare una storia d’amore.

