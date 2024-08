Un fulmine ha colpito la spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, affollata di turisti intorno a mezzogiorno. L’incidente è avvenuto sulla parte di spiaggia libera tra le concessioni ‘Piccolo Chalet’ e ‘Copacabana’. Il fulmine ha colpito la battigia, dove alcuni bagnanti stavano passeggiando, evitando così conseguenze più gravi che sarebbero potute verificarsi se fosse scaricato in acqua. Nonostante il cielo nuvoloso e una breve pioggia, l’arenile era ancora gremito di persone. “Si è sentito un boato e poi è scoppiato il panico, una scena davvero apocalittica”, raccontano i presenti.

Alba Adriatica, tre donne ferite, due gravi

Tre bagnanti sono rimasti coinvolti. La persona più gravemente colpita è una donna di 41 anni di Alba Adriatica, che ha subito un arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto con un defibrillatore. Successivamente, è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove ora è ricoverata in Rianimazione. Anche una turista belga di 64 anni è in gravi condizioni e ricoverata a Teramo. Inizialmente ha accusato una perdita temporanea di sensibilità alle gambe (parestesia), ma la situazione è peggiorata con l’insorgere di un infarto durante i soccorsi. La terza ferita è una donna di 44 anni della zona, che ha riportato parestesia a una gamba e è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Giulianova. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Guardia Costiera e la polizia di Stato.

