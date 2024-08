Un incontro di 46 secondi e un ritiro maturato in fretta preso atto della potenza della sua avversaria Imane Khelif. Una decisione sofferta che l’ha portata alle lacrime davanti a tutti, e una sfortunata vicenda che in attesa di ulteriori ritorni viene premiata dal Iba con un premio in denaro da 100mila dollari.

Il premio della medaglia d’oro ad Angela Carini

Angela Carini riceverà il riconoscimento previsto prima delle Olimpiadi di Parigi per coloro che conquistano l’oro nei giochi: un totale di 100mila dollari, di cui la metà andrà direttamente a lei, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza. E quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi).

La decisione dell’IBA

Una decisione che è stata presa dall’International Boxing Association (Iba), che gestisce il pugilato Elite, ma non quello olimpico. Il presidente dell’Iba, il russo Umar Kremlev, ha infatti dichiarato di non poter rimanere indifferente alla situazione emotiva di Carini e ha criticato duramente la gestione del pugilato femminile, riferendosi alle polemiche sull’iperandrogenismo. L’Iba aveva annunciato, prima dell’inizio dei giochi, un’iniziativa di distribuzione di premi in denaro non solo ai vincitori, ma anche ai secondi e terzi classificati nella boxe: con Carini si è fatta un’eccezione alla regola, che varrà anche per l’atleta uzbeka Sitora Turdibekova, che ieri ha combattuto e perso ai punti contro la boxeur iperandrogena taiwanese Lin Yu Ting.

Carini non dice addio alla boxe

Come ha fatto sapere il direttore tecnico Renzini, nonostante qualche rumors circolato a seguito dell’atteggiamento della pugile, Carini non è prossima al ritiro. Prima di rifugiarsi nel silenzio l’atleta ha espresso comprensione verso la sua avversaria: “È finita come me in una bufera mediatica senza avere colpe, ed è anche lei una vittima. Ha anche manifestato il suo rammarico per non averla salutata dopo il match: “Ho sbagliato, punto. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei mai più”.

