Angela Carini non lascerà la boxe. La notizia del suo ritiro, diffusa ieri da alcune fonti, è stata una forzatura o un’interpretazione errata di una frase detta in un momento di debolezza, chiarisce la Federazione Italiana, che continua a sostenere pienamente la sua atleta. Subito dopo l’incontro con Khelif, Angela aveva parlato di “ultimo km” non riuscendo a dimostrarsi ottimista su un suo rientro sul ring. Ma soli 25 anni, come fa sapere anche il direttore tecnico Emanuele Renzini al Corriere della Sera, e dopo un periodo di riposo, pianificherà il suo ritorno alle competizioni all’inizio di settembre.

Renzini: “Angela Carini è stata penalizzata”

“Abbiamo tutti visto quanto siamo stati penalizzati”, ha detto Renzini. “Spero che la nuova Federazione Internazionale, che prenderà in mano la gestione del pugilato mondiale, faccia una seria valutazione sui criteri di giudizio che non ritengo adatti per le tre riprese. Ho ventiquattro anni di esperienza e penso che questa sia stata l’Olimpiade peggiore, soprattutto per gli errori degli arbitri-giudici.”

Carini chiede scusa a Khelif

Carini, prima di ritirarsi nel silenzio, ha espresso comprensione verso la sua avversaria: “È finita come me in una bufera mediatica senza avere colpe, ed è anche lei una vittima. Ha anche manifestato il suo rammarico per non averla salutata dopo il match: “Ho sbagliato, punto. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei mai più”.

La lamentela di Giorgia col CIO

Nel frattempo, Giorgia Meloni, incontrando ieri il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach, ha portato le rimostranze del governo italiano per come è stata trattata la pugile Angela Carini. Una lamentela più che un’argomentazione, soprattutto in assenza di prove. “Khelif è una donna, chiariremo il background scientifico”, ha chiosato Bach, chiudendo di fatto la polemica poco gradita con Meloni. Ma intanto Fratelli d’Italia ha preso la questione sul serio, con un’interrogazione parlamentare da presentare alla Commissione dell’Unione Europea, in cui si riferisce a Imane Khelif al maschile. Nel frattempo, oggi pomeriggio alle 17 è previsto un nuovo match della pugile contro l’ungherese Anna Luca Hamori. “Spero che vinca l’oro”, ha detto Carini.

Luca Frasacco