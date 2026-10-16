Correva l’anno 1969 quando, in occasione del Palio di Balestra, un gruppo di sbandieratori esordì nella Piazza Grande di Gubbio, sotto la guida del fondatore Sebastiani. Aste di legno e drappi cuciti di raso veleggiati in una grande coreografia: quella che agli occhi di un visitatore può apparire una gioiosa esibizione è, invero, molto di più. Una rappresentazione vivente delle antiche usanze della cittadina umbra. “Le nostre bandiere sono simbolo di identità, di coesione e di appartenenza a una terra, a un popolo”, spiega Matteo Menichetti, presidente del Gruppo Sbandieratori di Gubbio. “Siamo orgogliosi di portar avanti da ormai sessant’anni questa tradizione”. Ogni bandiera è di fatti un testamento di Gubbio: vi sono ricamate le lettere dell’antico alfabeto umbro, stemmi come l’Araldica comunale, simboli della Città di Pietra come il Campanone, la Festa dei Ceri o ancora, gli stilemi di Federico da Montefeltro.

Anche l’estero, non solo l’Italia, ha subìto il fascino di questo antico gioco della bandiera. “Ci siamo esibiti in Australia, in Giappone, più volte negli Stati Uniti, abbiamo anche avuto l’onore di sbandierare allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro”, racconta Menichetti. “Ma ora giunge per noi la prima volta in Cina”. Tra pochi giorni, infatti, gli Sbandieratori di Gubbio si recheranno a Xi’an, in Cina, per partecipare al Silk Road International Art Festival, evento che coinvolge più di 1.900 artisti e performer, provenienti da oltre 90 Paesi, assieme a decina di migliaia di spettatori. Emozionati? “Abbiamo intensificato gli allenamenti per esser perfetti in ogni passaggio di bandiera”, rassicura il presidente. “Poter rappresentare l’Italia in questa prestigiosa cornice è un privilegio, esser stati selezionati è stato un riconoscimento non affatto scontato. La cultura cinese, millenaria, affonda in radici diverse dalle nostre, ma evidentemente l’italianità è elemento vincente e attraente”.

Durante il soggiorno a Xi’an, gli Sbandieratori si esibiranno anche all’inaugurazione dell’edizione del Dialogo sulla Cooperazione tra Città Gemellate Italia-Cina, davanti a sindaci, presidenti e dirigenti italiani e cinesi, riuniti per confrontarsi tra loro e approfondire prospettive e progetti, con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra i nostri due Paesi. Gli Sbandieratori porteranno in dono agli organizzatori del Festival il proprio simbolo lavorato in ceramica, creato appositamente dagli artigiani eugubini per l’occasione. “In queste settimane di preparazione è forte il sostegno che abbiamo ricevuto, e che continuiamo a ricevere, da Gubbio e dai suoi cittadini, ma anche da tante personalità del mondo culturale, accademico e imprenditoriale che hanno a cuore l’attività della nostra associazione”, conclude Menichetti. “Le bandiere sono un linguaggio universale, raccontano una storia di disciplina e passione. Per noi, un vero esempio di eccellenza italiana”.

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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