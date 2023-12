Infuriano pesanti combattimenti negli ultimi giorni in Ucraina, nell’est del Paese. Secondo lo stato maggiore di Kiev, i russi stanno cercando di avanzare su sette fronti diversi in Donetsk e Lugansk. L’esercito ucraino avrebbe respinto nella giornata di ieri imponenti attacchi nella regione di Kharkiv, in direzione di Kupyansk, a Lyman, a Serebryansk. La battaglia continua anche sulla linea del fronte a Bakhmut e ad Avdiivka. Nel briefing della mattina, Kiev ha poi fornito i suoi dati riguardo le perdite inflitte all’esercito russo dall’inizio della guerra. Nelle ultime 24 ore avrebbe eliminato 920 militari russi, “portando le perdite totali delle truppe del Cremlino a circa 356.670 soldati uccisi”. Mosca, invece, ha annunciato di aver abbattuto nella notte due droni ucraini sopra la Crimea.

Inizia la produzione di proiettili di artiglieria in Ucraina

Il ministro ucraino per le Industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin, ha annunciato il via ai test per alcuni campioni di proiettili di artiglieria da 155 mm prodotti da Kiev. La loro produzione in serie partirà nel 2024. “L’Ucraina ha iniziato a sviluppare proiettili da 155 mm. Abbiamo già dei prototipi con cui stiamo effettuando dei test. Abbiamo intenzione di iniziare la loro produzione di massa l’anno prossimo”, ha detto il ministro. La produzione dipende dai partner dell’Ucraina, in particolare dai fornitori di polveri da sparo conformi agli standard della Nato, che attualmente non vengono prodotte dal paese guidato da Volodymyr Zelensky.

Gli aiuti dagli Stati Uniti

La guerra prosegue e l’Ucraina è nelle mani dei suoi soldati al fronte, ma anche degli Stati Uniti per il sostentamento economico e bellico. Dagli Usa è arrivato un altro pacchetto di aiuti militari, il 54esimo dall’agosto del 2021. Questa volta comprende soprattutto munizioni varie, per la difesa aerea per i sistemi Himars, Stinger, Javelin, per l’artiglieria e per i missili anti carro AT-4. Il nuovo pacchetto ha un valore di 250 milioni di dollari e rappresenta “capacità per supportare le necessità più pressanti dell’Ucraina per consentire alle sue forze militari di difendere la sua sovranità e indipendenza”, ha sottolineato il Pentagono. Questo nuovo pacchetto è stato possibile dall’autorità di prelievo del presidente, uno strumento che consente la consegna veloce a Paesi stranieri in crisi di componenti nei magazzini del dipartimento della Difesa. Lo stesso usato nel dicembre del 2022 per assistere Taiwan con aiuti per 345 milioni di aiuti militari.

Al momento, però, un pacchetto di aiuti dal valore di 61 miliardi di dollari per Kiev è ancora bloccato dal Congresso degli Stati Uniti. L’ostacolo principale è l’opposizione dei Repubblicani. Ma per il dipartimento della Difesa, “l’assistenza nella sicurezza per l’Ucraina è un investimento intelligente nella nostra sicurezza nazionale”.

Redazione

Luca Sebastiani