Ingresso vietato nel Paese perché il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “persona non grata” a Israele. Ad annunciarlo è il ministro Israel Katz in risposta – secondo il governo guidato da Netanyahu – alla mancata condanna da parte del leader delle Nazioni Unite dell’attacco missilistico iraniano avvenuto nelle scorse ore. “Condanno l’ampliamento del conflitto in Medio Oriente con una continua escalation. Tutto questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco” queste le parole di Guterres senza alcun riferimento esplicito all’Iran.

Per il ministro degli Esteri “chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l’odioso attacco dell’Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano. Questo è un segretario generale anti-Israele che presta sostegno a terroristi, stupratori e assassini di Hamas, Hezbollah, Houthi e ora dell’Iran, madre del terrore globale. Sarà ricordato come una macchia nella storia dell’Onu”. In una nota del ministero si aggiunge che “Katz ha detto oggi di avere dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres persona non grata in Israele, vietandogli di entrare nel paese. Questa decisione è stata presa alla luce della reazione di Guterres all’odioso attacco dell’Iran contro Israele, a cui ha partecipato… e non ha condannato inequivocabilmente questa grave aggressione”, si legge in un comunicato del ministero.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo