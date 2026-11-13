Nel 2003 Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro erano poco più che ragazzi, con una laurea fresca e un’idea che suonava quasi eccentrica, un centro studi che difendesse il mercato senza chiedere scusa a nessuno. Lo intitolarono a Bruno Leoni, filosofo del diritto che aveva insegnato a Pavia ed era morto nel 1967, a cinquantaquattro anni, in circostanze tragiche, lasciando un libro, “La libertà e la legge”, letto per decenni più in America che in patria. Riportarlo a casa è stato il primo atto di affetto dell’Istituto. Ventitré anni dopo, il Bruno Leoni è il think tank politico più autorevole del Paese.

La cena annuale è la sera in cui questa comunità si ritrova, imprenditori e professori agli stessi tavoli, ed è di gran lunga la più bella iniziativa di cultura politica che Milano offra nel corso dell’anno. Il Premio 2026 va a Tito Tettamanti, luganese, classe 1930, finanziere e tra i fondatori dell’Istituto, l’uomo che dopo il crollo di Borsa dell’ottobre 1987, mentre gli altri contavano le perdite, comprava. L’Istituto lo presenta come un piccolo grazie, quello che si deve a chi ha creduto in una cosa quando non era ancora niente.

Lugano sta a poco più di un’ora di treno dalla Centrale, e da quelle parti la frontiera ha sempre diviso le dogane assai più delle mentalità. L’idea cardine di Tettamanti, secondo cui governa meglio chi sta più vicino ai governati, a Milano ha un nome e un cognome: Carlo Cattaneo. Qui sta la sintonia profonda fra l’Istituto e la città. Milano è cresciuta ogni volta che ha preferito il rischio alla rendita, dai fratelli Verri al Caffè agli industriali che nel dopoguerra rimettevano in piedi i capannoni bombardati senza aspettare il permesso di nessuno; si è impoverita quando ha ceduto al vincolo e alla parola d’ordine. In una città dove il dibattito pubblico si consuma spesso in slogan e indignazioni di giornata, il Bruno Leoni porta argomenti e numeri, ed è diventato un punto fermo per chi crede nel mercato e nell’innovazione.

Tettamanti si definisce liberal-conservatore, e nuotatore che non ha mai avuto paura di andare controcorrente. Molti milanesi, quelli che la mattina alzano la saracinesca senza aspettare un bando e la sera tornano a casa con il conto dei rischi presi, in quel ritratto si riconoscono senza fatica.

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Sergio Scalpelli