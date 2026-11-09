Con la sentenza n. 190, depositata il 6 novembre, la Consulta ha deciso il conflitto promosso dalla Camera sulla posizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio all’epoca del caso Almasri. Tra i compiti della Corte c’è la soluzione dei conflitti di attribuzione: quando un potere dello Stato ritiene che un altro gli abbia tolto una competenza assegnata dalla Costituzione, può rivolgersi a lei, in omaggio alla separazione dei poteri. Non è un processo: la Corte non dice chi è colpevole, ma a chi spettasse fare che cosa. Se un ministro commette un reato nell’esercizio delle funzioni, indaga il Tribunale dei ministri; ma per andare a processo serve l’autorizzazione della Camera, che può negarla se ritiene che il ministro abbia agito a tutela di un interesse dello Stato. Qui l’ha negata. Restava Bartolozzi: il Tribunale l’aveva sentita come persona informata sui fatti, e poi, ritenendo mendaci le sue parole, l’ha denunciata per false informazioni al pubblico ministero.

La Camera ha contestato due cose. Primo: per il suo ruolo accanto al ministro, Bartolozzi andava considerata concorrente nei suoi reati, con richiesta di autorizzazione anche per lei; o almeno una spiegazione sulla sua estraneità, come suggerito dalla Procura. Secondo: anche il falso, legato ai reati del ministro, avrebbe richiesto l’autorizzazione. La Corte risponde in due modi. Sul concorso non dice che c’è né che non c’è: non aveva il fascicolo e il suo controllo presuppone che i giudici ordinari si siano prima espressi; il Tribunale no. Per leale collaborazione, dunque, deve spiegare perché lo esclude, e la Procura comunicarlo alla Camera. Non è una chiusura: la Corte dice mostratemi il ragionamento e, se arriveranno gli atti, giudicherò. Sul falso la Camera ha torto: le garanzie dei reati ministeriali sono eccezioni al principio di uguaglianza davanti alla legge, quindi si leggono in modo stretto, non per analogia. La riservatezza istituzionale ha un altro strumento, il segreto di Stato, che il Presidente del Consiglio deve confermare. Un lavoro pregevole: il plauso va ai redattori Francesco Viganò e Luca Antonini, e a Viganò in particolare, penalista di rango. Ma prudente, forse frutto di una mediazione (solo un’ipotesi). Bartolozzi è stata sentita da testimone perché si escludeva il concorso; se fosse ravvisabile, andava sentita da indagata: sarebbe un vecchio trucco inquisitorio, che violerebbe gli articoli 63 e 64 del codice di procedura penale. Su questo la Corte non si pronuncia: la partita si sposta nel processo.

Il punto vero è la struttura. La nostra Corte non è una Corte dei diritti come quella di Strasburgo: il cittadino non può rivolgersi a lei direttamente, come in Germania o in Turchia. Giudica le leggi, quando un giudice solleva il dubbio. Il diritto dei diritti è la separazione dei poteri, l’idea di Montesquieu. Ma il Tribunale può scrivere una motivazione, magari di facciata, e la Corte, che non entra negli atti né può sostituirsi al giudice penale sul concorso (articolo 110 del codice penale), ne verificherà solo la tenuta. Un limite strutturale, non un’offesa alla Consulta. Bartolozzi non era amata da una parte della magistratura: in campagna referendaria disse in tv che votando sì ci si sarebbe tolti di mezzo i magistrati, paragonati a plotoni di esecuzione. Parole da cui mi dissocio, che le sono costate il posto. Per questo il processo deve restare il luogo delle prove e non della resa dei conti. Nel frattempo la Corte ha fatto il suo lavoro, lasciando la porta aperta a un nuovo conflitto. Ma intanto, nel dubbio, la magistratura va avanti: se una violazione c’è stata e non si è potuta accertare, nessuna cautela ferma il processo. È la separazione dei poteri, con il suo prezzo: ciascuno fa il proprio mestiere, anche quando il mestiere è attendere. Per Montesquieu «il potere arresti il potere». Qui, per ora, si sono fermati tutti, tranne il processo.

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Stefano Giordano