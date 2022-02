Su Ultimo Tv si inaugura una nuova rubrica dedicata ai cortometraggi, ai film e ai docufilm. Il regista Ambrogio CRESPI, assieme al colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, hanno pensato di dedicare questa rubrica anche a registi emergenti e indipendenti. Il primo corto che debutta in esclusiva sulla piattaforma Ultimo Tv è “Smile” con la regia di Michele Saulle, suo primo cortometraggio. Nel ‘corto’ c’è Carlo (interpretato da Luca Siragusa), un ragazzo affetto da depressione che è messo alle strette dalla società distopica in cui vive, dove l’unico sentimento ammesso è la felicità. In seguito ad un evento traumatico, i sentimenti del ragazzo si trovano in contrasto con ciò che la società gli impone. Tema predominante del corto è il problema dell’incomunicabilità delle giovani generazioni nei confronti della società odierna, che si evince dai toni esasperati, partendo dalla caratterizzazione dei personaggi, poi dalla colonna sonora composta da Christian Campobasso, terminando poi con il finale del racconto. Un ultimo, attuale tema è anche quello della diversità. Nel corto, infatti, il protagonista è ‘diverso’ rispetto a tutto il resto e fa di tutto per potersi omologare, non riuscendoci. “Smile” ha partecipato ad importanti Festival del Cortometraggio, come Student Film Festival, il concorso organizzato dal Foggia Film Festival dedicato interamente alle giovani generazioni, Lecco Cineincittà e Corto Nanni. Prossimamente UltimoTv darà luce a nuove opere audiovisive in esclusiva dando così spazio a giovani artisti emergenti. Chi vuole infatti può candidare la propria opera scrivendo all’indirizzo info@ultimotv.it. Prossimo cortometraggio che verrà pubblicato sulla piattaforma sarà “La storia del Re Candaule”, tratto dal romanzo “La donna leopardo” di Alberto Moravia con la regia di Luca Siragusa e Giorgia Mancini.

