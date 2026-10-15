C’è un confine sottile, eppure fondamentale, tra il diritto-dovere di informare e la trasformazione dell’informazione in una demolizione sistematica. Quando il giornalismo diventa un plotone di esecuzione quotidiano, il bersaglio rischia di non essere più soltanto la condotta di un personaggio pubblico, ma la persona stessa. È la riflessione amara che impone il caso di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli per una grave insufficienza respiratoria, dopo aver attraversato negli ultimi mesi una fase personale e sanitaria particolarmente difficile, segnata anche da una profonda sindrome depressiva che nel 2025 aveva richiesto un lungo ricovero.

La parabola discendente di Sgarbi non può essere raccontata senza interrogarsi anche sul martellamento mediatico che lo ha investito dall’autunno del 2023. Nell’ottobre di quell’anno, Il Fatto Quotidiano diede avvio a una lunga sequenza di articoli dedicati alla sua attività e al suo ruolo istituzionale. In pochi mesi si susseguirono numerosi servizi e approfondimenti, ai quali si aggiunsero quelli televisivi di Report. Questioni diverse — dalle presunte incompatibilità di alcune consulenze con l’incarico di sottosegretario alla Cultura alle vicende fiscali, fino al caso del dipinto di Rutilio Manetti — finirono così dentro un’unica narrazione pubblica, riproposta con continuità e crescente risonanza. Le iniziative giornalistiche sul caso furono inoltre richiamate in atti parlamentari e contribuirono a portare quelle vicende al centro del dibattito politico.

È un dato che merita di essere considerato non per mettere sotto accusa il diritto di cronaca, ma per interrogarsi sugli effetti della sua reiterazione. Una notizia può informare; una sequenza incessante di notizie sullo stesso bersaglio può finire per costruire un’immagine pubblica che va oltre il singolo fatto contestato. E quando quella narrazione passa dalla stampa alla televisione, dalle cronache alle interrogazioni parlamentari, dalle polemiche politiche agli accertamenti istituzionali, il confine tra informazione e pressione sull’opinione pubblica diventa ancora più labile. Nel caso di Sgarbi, le denunce giornalistiche ebbero infatti conseguenze anche sul piano politico e istituzionale. Le questioni sollevate alimentarono interrogazioni e accertamenti e contribuirono a portare il caso al centro del dibattito pubblico, fino alle dimissioni di Sgarbi dall’incarico di sottosegretario alla Cultura, nel febbraio 2024.

Qui si apre il passaggio più delicato: quello tra il clamore mediatico e ciò che è avvenuto successivamente nelle sedi giudiziarie. Alcune delle contestazioni che avevano occupato per mesi il dibattito pubblico non hanno trovato conferma nelle successive decisioni giudiziarie e contabili. Nel settembre 2024 Sgarbi è stato prosciolto dal Gup di Roma dall’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con la formula «il fatto non sussiste». Nel febbraio 2026 è stato inoltre assolto a Reggio Emilia dall’accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti. La Procura, tuttavia, ha successivamente impugnato la sentenza: il procedimento, dunque, non può essere considerato definitivamente chiuso. Sul fronte contabile, nel settembre 2026 la Corte dei conti ha respinto la richiesta della Procura di un risarcimento superiore ai 200mila euro per presunto danno erariale legato alle attività professionali svolte da Sgarbi durante il periodo da sottosegretario. La Corte ha escluso il danno all’erario e ha disposto a favore di Sgarbi un risarcimento di 3.500 euro.

La giustizia ha dunque seguito il suo percorso. Ma il problema è ciò che accade prima, e soprattutto ciò che rimane dopo. Per mesi, Il Fatto Quotidiano e Report hanno contribuito, ciascuno attraverso il proprio linguaggio e i propri strumenti, a tenere il caso Sgarbi al centro dell’attenzione pubblica. È legittimo, e spesso doveroso, che un giornale o una trasmissione televisiva insista su una vicenda che ritiene di interesse pubblico. Ma proprio la continuità dell’esposizione impone una domanda: è giusto che la reiterazione delle accuse finisca per produrre, nell’immaginario collettivo, un verdetto che precede quello delle istituzioni competenti? Il personaggio istrionico, polemico, spesso sopra le righe — ma anche capace, per anni, di portare l’attenzione sull’arte e sul patrimonio culturale italiano — è diventato progressivamente il protagonista di una narrazione nella quale il sospetto rischiava di assumere il peso di una sentenza. E, una volta che un’immagine pubblica si è consolidata, la successiva verifica dei fatti difficilmente riesce a produrre lo stesso clamore.

È qui che si apre una questione che va ben oltre Sgarbi e riguarda l’informazione nel suo complesso. L’inchiesta è una delle forme più alte del giornalismo: porta alla luce fatti e documenti, sottopone il potere al controllo dell’opinione pubblica, mette in discussione versioni ufficiali e interessi consolidati. Proprio per questo richiede una responsabilità ancora maggiore. Informare non significa condannare. Sollevare un dubbio non equivale a dimostrare una colpa. E un procedimento giudiziario non può trasformarsi, attraverso la sua rappresentazione mediatica, in una condanna anticipata. Il rischio, altrimenti, è quello di sostituire il tribunale con il palcoscenico: trasformare l’inchiesta in spettacolo, l’indagine in un racconto seriale, l’accusa in una forma di intrattenimento. Nel caso di Sgarbi, sarebbe semplicistico sostenere che le sue difficoltà personali o il suo stato di salute siano riconducibili esclusivamente alla pressione mediatica o alle vicende giudiziarie. Una depressione è una condizione complessa e non può essere ricondotta, senza prove, a una sola causa. Ma sarebbe altrettanto miope ignorare il peso che un’esposizione pubblica incessante può avere sulla vita di una persona, soprattutto quando il racconto finisce per sovrapporre il personaggio alla sua identità umana. È questo, forse, il punto più inquietante: il personaggio pubblico può essere sottoposto al giudizio dell’opinione pubblica; l’essere umano, invece, non dovrebbe mai essere privato della propria dignità.

La domanda, allora, non è se il giornalismo d’inchiesta debba essere più o meno duro o se debba invece preservare chi finisce sotto la sua lente. L’interrogativo da porsi è un altro: quanto può spingersi un’inchiesta prima di trasformarsi in una sentenza anticipata? E soprattutto: quanto è grande la responsabilità di chi costruisce e alimenta una narrazione pubblica con risvolti anche drammatici sulla vita delle persone quando, successivamente, le sedi giudiziarie restituiscono un quadro diverso da quello che quella stessa narrazione aveva lasciato intendere? Ai lettori l’ardua sentenza.

© Riproduzione riservata

Salvo Di Bartolo