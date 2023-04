Lo affiancano in scooter mentre sta facendo benzina, con la minaccia di una pistola lo ‘invitano’ a consegnare il motorino, un vecchio Beverly. Lui però non vuole saperne, rifiuta più volte la richiesta del rapinatore, lo allontana anche fisicamente ogni volta che il giovane bandito si avvicina puntandogli anche l’arma contro. Una ‘trattativa‘ che va avanti per oltre un minuto con il giovane malvivente che si accomoda anche sullo scooter alle sue spalle ma niente. Il proprietario, mentre sta facendo benzina, continua ad allontanarlo fino a quando il bandito desiste e, nell’allontanarsi, spara due proiettili mirando alle gambe dell’uomo, per punirlo della ferma resistenza.

E’ il filmato del tentativo di rapina andato in scena al distributore a Napoli, in via Reggia di Portici, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, poco dopo le 19.30 di mercoledì 29 marzo. Ferito gravemente l’ingegnere di 32 anni originario del centro storico di Napoli, caduto a terra dopo essere stato raggiunto da due proiettili alle gambe e salvato in ospedale dai sanitari dopo un delicato intervento chirurgico.

Nel filmato si vede l’ingegnere fermarsi al distributore per fare rifornimento. Assistito da un addetto della pompa di benzina, viene affiancato poco dopo da uno scooter sul quale ci sono due giovani. Uno di loro, con il volto coperto da passamontagna, scende dal mezzo e inizia a minacciare il 32enne. Tanta addirittura di staccare la pompa dal serbatoio ma la vittima non desiste e non cede la presa. Così per punire l’affronto subito, il rapinatore punta la pistola alle gambe dell’uomo e spara due volte.

Un’azione brutale avvenuta mentre lungo la strada circolavano numerose auto e davanti agli occhi esterrefatti anche del dipendente del distributore, un uomo di nazionalità straniera rimasto pietrificato alla vista della pistola.

Le indagini sull’ennesima incresciosa vicenda sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Intanto migliorano le condizioni del 32enne, ricoverato in prognosi riservata con ferite a gambe e bacino.

