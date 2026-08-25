Non c’è affatto da stupirsi di come il progressismo mondiale abbia abbandonato l’osservanza woke con la stessa leggera disinvoltura con cui ci si cambia d’abito per andare a una nuova festa. Si modifica lo scenario, si organizza una bella conferenza stampa per dire che il wokismo è la rovina, si torna a parlare alla classe media per puntare alle presidenziali, come ha fatto furbescamente l’ambiziosa Ocasio Cortez, stanca di essere una paladina promessa del neo pansocialismo identitario. Un battito di tacchi e una disinvolta giravolta, dato che l’intransigenza rivendicativa non paga più, e il gioco è fatto.

E poi c’è l’imbarazzante e ipocrita rincorsa, tutta italica, al distinguo, al diniego, al “io? Mai stato! E se c’ero dormivo”. E così, come dopo ogni cambio di paradigma più o meno epocale, dal fascismo in poi, fino ad arrivare agli anni di piombo e al Covid, si nasconde tutto sotto la coperta e si fa finta di niente. Perché ci sono le elezioni incombenti e lo sport della rimozione è il più praticato per tentare di farla franca. Semplicemente non se ne parla più o si cerca di decostruire prima e strutturare poi una nuova narrazione. Un nuovo linguaggio. Perché quello è il segreto, il linguaggio che inventa la realtà e la piega a sé stesso e al coacervo delle sue assurdità. Ma poiché, come qualcuno di più saggio da quelle parti diceva un tempo, il futuro ha radici antiche, questa strategia della mistificazione, questa frode dell’intelletto e della morale non è piombata giù da un vacuum ma ha, appunto le sue radici.

La madrina del moderno woke, quella Judit Butler che meriterebbe un’attenta disamina delle sue personali paturnie ad opera di bravi specialisti, ha semplicemente recuperato e amplificato il surrealismo implicito nella truffa spacciata per filosofia di alcuni volti noti della “scuola di pensiero” che va sotto il nome di french theory. Il club dei simpatici, si fa per dire, esploratori dell’immaginario verbale che rispondono al nome di Focault, Derrida, Lacan e compagnia poco cantante, sono i fautori del primato del linguaggio sul reale. E della sua conseguente capacità di determinarlo, prima ancora che descriverlo, destrutturando e ristrutturando, come fosse un loft in periferia, ogni aggancio con il buon senso. Il reale sostituto dal surreale come metodo. Cui si aggiunge il sospetto, la delazione, la marginalizzazione e l’epurazione definitiva come prassi e metodo applicati. Anzi, il solo metodo sopravvive nell’irrilevanza dell’oggetto e alla coerenza del contenuto reso superfluo dal fine, che è quello di decontestualizzare e inventare una nuova realtà.

Questa pragmatica dell’assurdo che non accetta verifica e spinge sempre più in là il confine del relativo è ciò che rende possibile la giravolta senza pudore e senza giustificazione. Perché ciò che era dichiarato vero ieri senza alcuna congruenza con l’essere e col tempo, diviene un eterno presente senza memoria, senza legame, senza una base di condivisione ormai superflua sé non per la stretta cerchia di quella élite che vi si riconosce. E allora, oplà, basta uno schiocco di dita e tutto ciò che è stato detto e fatto fino a un istante fa è cancellato per magia, destrutturato, riscritto, reinventato in una nuova narrazione funzionale che non richiede etica ma la pretende da chi a questo metodo non si piega. Perché questa “filosofia” dell’assurdo, che rifugge l’assoluto, a tutto può rinunciare fuorché al nemico di cui si nutre e che ne giustifica la logica.

Si tratta, del resto, di una lettura del reale che si fonda sulle dinamiche rivendicative e contrappositive e che avrà sempre un’unica linea rossa: chi è dentro e chi è fuori. Senza pietà, senza fare prigionieri. È un metodo selettivo per chi ambisce a stare al vertice o a servirlo per opportunismo. E dunque, poco importa quale sarà il nuovo credo. Perché di un culto neo-religioso con tanto di chierici zelanti si è trattato. Ora suona la campana del dietrofront. Vedremo se resterà qualche ultimo samurai a difesa del fortino. Di certo la ferocia persecutoria rimarrà inalterata. Questo è l’unico vero diritto preteso da questi farisei dispensatori di diritti.

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Stefano Bettera