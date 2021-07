“Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia non si prende una pausa, la variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. È il monito, durissimo, che è arrivato la scorsa sera, mentre la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra si avviava verso i rigori, da Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19.

Un atto di accusa fortissimo di fronte ai 67mila spettatori ammessi a Wembley, il tempio del calcio inglese dove l’Italia ha conquistato l’Europeo superando ai rigori i padroni di casa.

Gli assembramenti sugli spalti e quelli ancora più incontrollati all’esterno dello stadio hanno fatto infuriare la van Kerkhove, vista anche la diffusione ormai preoccupante della variante Delta a Londra e in generale nel Paese.

Proprio la decisione del governo inglese, avallata dalla UEFA, di consentire il ‘tutto esaurito’ a Wembley aveva fatto storcere il naso nei giorni scorsi. La diffusione della variante Delta aveva anche spinto il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ad avanzare la possibilità di spostare a Roma la finale della competizione, richiesta respinta in tandem da Boris Johnson e dalla stessa UEFA di Aleksander Čeferin.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021