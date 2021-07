Giorgio Chiellini ha dormita con la Coppa dell’Europeo. Il Capitano dell’Italia, dopo la vittoria del torneo a Wembley, in Inghilterra, contro i padroni di casa ai rigori, ha sollevato il trofeo, festeggiato in campo con i compagni, mostrato la Coppa ai fotografi all’atterraggio a Fiumicino stamattina con l’allenatore Roberto Mancini. “Seguendo la tradizione di un grande maestro, Fabio Cannavaro”, ha scritto Chiellini sui social condividendo la foto con la Coppa sul letto.

Cannavaro, napoletano, oggi allenatore del Guangzhou in Cina, era il Capitano della Nazionale del 2006, quella che vinse la Coppa del Mondo in Germania. Anche in quel caso ai rigori, contro la Francia. Il difensore conquistò anche il Pallone d’Oro grazie a quel trofeo e a quelle prestazioni. Il primo e unico Europeo era stato conquistato dall’Italia 53 anni fa.

“Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani … mi raccomando copri la bambina”, ha risposto l’ex capitano sempre sui social network. Leonardo Bonucci, compagno di squadra di Chiellini nella Juventus, e di difesa anche in Azzurro, ha postato su Instagram una foto con la Coppa sul letto in mezzo ai due. “Tranquilli, dorme di sicuro. La proteggiamo noi”, ha postato Bonucci.

“Il segreto è stato far risaltare i pregi di ognuno di noi, e ci siamo riusciti”, ha osservato Chiellini ieri a fine partita, dopo la vittoria. Gli Azzurri sono rientrati a Roma, atterrati all’aeroporto di Fiumicino poco dopo le 6:00 di lunedì mattina. Il volo AZ 9001 di Alitalia. Folla di tifosi ad attendere dalle prime ore dell’alba presso lo scalo la squadra. La Nazionale è attesa al Quirinale alle 17:00 per il ricevimento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente ieri in tribuna a Wembley, e alle 18:30 dal Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi.

