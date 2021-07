Calci e pugni ai tifosi italiani all’uscita dagli spalti di Wembley. Si sono “divertiti” così alcuni tifosi inglesi che per sfizio e, soprattutto, per frustrazione si sono sfogati per provare a digerire la sconfitta ai rigori della nazionale Gareth Southgate. Altro che sportività, la delusione per un mancato trofeo, atteso dal 1966 e che sentivano già in tasca, è stata smaltita così.

Le immagini della caccia al tifoso con il tricolore sono subito diventate virali sui social. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Intanto sono almeno 45 le persone arrestate durante la giornata a Londra da Scotland Yard nel corso della finale degli Europei. Lo ha reso noto la stessa Metropolitan Police. I fermi a cui si fa riferimento sono avvenuti in parte nelle ore precedenti il big match, in particolare nei confronti di tifosi inglesi esagitati e in genere alticci.

Alcuni di loro, senza biglietto, hanno poi tentato di forzare alcuni ingressi allo stadio. Dopo la sconfitta l’atmosfera appare del resto mutata, con gran parte dei fan inglesi ammutoliti e incamminati verso casa in preda alla delusione, pur non senza riconoscimenti sparsi nelle interviste per strada ai meriti degli Azzurri.

Bandiera tricolore in fiamme e fischi all’inno di Mameli

Episodi che seguono quelli avvenuti nel pre-partita, dove alcuni tifosi inglesi hanno bruciato e calpestato la bandiera dell’Italia. Tifosi che hanno poi fischiato l’inno di Mameli prima del fischio d’inizio.

Insulti razzisti ai giocatori che hanno sbagliato rigori

“I giocatori dell’Inghilterra meritano di essere lodati come eroi, non insultati in modo razzista sui social network. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di se’ stessi”. Con questo tweet Boris Johnson condanna la rabbia dei tifosi inglesi esplosa nella notte sui social contro Rashford, Sancho e Saka, i tre calciatori che hanno fallito i rigori nella finale contro l’Italia. La posizione del premier britannico e’ condivisa dalla Federazione calcistica inglese (FA) che su Twitter “condanna fermamente tutte le forme di discriminazione ed e’ sconcertata dagli insulti razzisti contro alcuni dei nostri giocatori. Chiunque si comporti in modo cosi’ disgustoso non e’ benvenuto nel seguire la squadra. Faremo tutto il possibile per supportare i giocatori sollecitando le punizioni piu’ severe per i responsabili”.

