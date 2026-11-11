Orientarsi nel mondo di oggi, davvero «grande e terribile» come diceva un secolo fa Antonio Gramsci, è diventato complicatissimo, perché i singoli aspetti della geopolitica si intrecciano l’uno con l’altro in una giungla cognitiva che ha bisogno di essere districata. Ecco perché occorrono “mappe” per farsi strada nella comprensione di ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi distratti: ottimo, dunque, questo grosso volume di Maurizio Molinari, «Le mappe per capire il potere – I dieci scenari interconnessi per capire il nostro mondo» (Rizzoli). Queste mappe – scrive il giornalista – «insieme compongono un atlante del potere globale all’alba del terzo decennio del millennio, un’epoca in cui nulla è più come prima: il vecchio ordine si sgretola ma il nuovo non è ancora nato».

Muniti di queste mappe, ci si può addentrare nella lettura del mondo contemporaneo, e da questo punto di vista bisogna dire che in quest’opera c’è più o meno tutto. Queste le dieci mappe che vanno lette insieme: geopolitica, armi, risorse naturali, demografia, energia, commercio, tecnologia e influenza digitale. Ogni questione rimanda a un’altra. È tutto molto interessante ma tra tutte queste tracce analitiche forse la più intrigante è quella sulla influenza digitale, la nuova frontiera della competizione globale. Se pensiamo che «a marzo 2026 oltre 5,5 miliardi di esseri umani sono stati connessi a Internet» si comprende che «le piattaforme digitali – social media, motori di ricerca, app di messaggistica – costituiscono l’infrastruttura primaria attraverso cui la stragrande maggioranza della popolazione mondiale accede all’informazione e alla formazione del giudizio politico». È un mutamento gigantesco della storia.

Le cyberguerre, la guerra ibrida, sono questi terreni di una competizione tra le grandi potenze che sfuggono alle letture tradizionali dei conflitti internazionali. È solo un esempio di una realtà che è radicalmente nuova, difficile da analizzare. Un altro, a questo connesso: le armi. «Nel 2023 la spesa militare globale ha superato per la prima volta i 2200 miliardi di dollari. La guerra non è più il monopolio degli eserciti regolari che si fronteggiano su linee trincerate: è diventata un ecosistema in cui il satellite spia le colonne corazzate, il drone le colpisce con precisione submillimetrica, l’algoritmo decide in frazioni di secondo l’allocazione del fuoco e il codice informatico può oscurare una centrale elettrica senza sparare un colpo».

Da qui si comprende, tra l’altro, quanto siano anacronistiche certe polemiche sul “riarmo”, che in realtà è una cosa ben più complessa rispetto al passato. Si entra, con un libro come questo di Molinari, nelle vere difficoltà di questo tempo. Con uno strumento in più per provare a capirlo.

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Mario Lavia