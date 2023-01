Entrati dalla finestra, l’hanno legata mani e piedi, minacciata, l’hanno costretta ad aprire la cassaforte. È stata una notte di terrore per Roberta Martini, ex modella, influencer e imprenditrice della moda. A fare irruzione tre malviventi, nell’appartamento al piano di un palazzo in zona Porta Romana a Milano. La donna, che non è stata ferita nell’irruzione, ha sporto denuncia alla Polizia.

Il furto si sarebbe consumato poco dopo le tre, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio. Secondo quanto raccontato i tre avrebbero forzato una finestra, divelto le inferriate, e sarebbero entrati in casa con il volto coperto da un passamontagna. Avrebbero legato mani e piedi di Martini con fascette di plastica da elettricista. E l’avrebbero costretta ad aprire la cassaforte.

“Se stai buon non ti succede niente”, avrebbe detto uno dei rapinatori alla donna prima di tapparle la bocca con una mano per scongiurare urla. Dopo avrebbero liberato la donna senza infierire su di lei.

Il bottino del colpo avrebbe incluso una serie di gioielli e cinquemila euro in contanti. Martini ha quindi chiamato il 112 e presentato denuncia alla polizia. Sul posto è intervenuta la Scientifica per individuare eventuali tracce biologiche e gli investigatori della sezione Antirapine della Squadra Mobile guidati dal commissario Francesco Federico e dal dirigente Marco Calì.

Chi è Roberta Martini

Passato da top model, imprenditrice e influencer, profilo Instagram seguito da 469mila follower. Roberta Martini per 25 anni ha sfilato sulle passerelle di mezzo mondo. Originaria di Alba, diploma di ragioneria e studi in Giurisprudenza. Dal 1993 al 2007 ha sfilato per le agenzie di moda più importanti, testimonial di grandi marchi, fotomodella. Dal 2005 ha cominciato a posare soltanto per aziende del luxury italiano e dal 2008 ha cominciato a insegnare Fashion Styling presso lo IED. È manager di una boutique, dal 2015 guida un Private Space, che porta il suo nome.

“Grazie a voi che mi state scrivendo in tantissimi. Sto bene ma sono ancora molto sotto choc!”, ha scritto in una storia la vittima della vicenda.

