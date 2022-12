Probabilmente hanno ricevuto la soffiata giusta e hanno fatto provato a far irruzione poco dopo le 2 di notte del 26 dicembre in una pizzeria in provincia di Napoli dove all’interno del locale, chiuso al pubblico, stavano festeggiando il titolare e alcuni amici. Attimi di panico si sono vissuti nella pizzeria Fonderia Partenopea nel comune di Volla dove tre persone armate e con il volto travisato avrebbero bussato alla vetrina del locale con il calcio della pistola.

Vista la comprensibile ritrosia ad aprire, uno dei tre avrebbe sparato un colpo contro la vetrina. Quando gli è stato concesso di entrare i rapinatori avrebbero preteso dei rolex che, però, nessuno di loro portava al polso. Circostanza che avrebbe spinto l’uomo armato ad esplodere altri due colpi verso il pavimento.

E’ così che un frammento di ogiva ha colpito di rimbalzo il tallone di una delle vittime (poi portata in ospedale non in pericolo di vita, 3 giorni di prognosi). Solo in quel momento una delle persone presenti, arrivata in un secondo momento, avrebbe consegnato loro un rolex del valore di 14mila euro, mettendo fine all’incursione dei rapinatori. Indagini in corso per definire la dinamica ancora poco chiara.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo