Il Tar riammette la lista “Alessandra Clemente Sindaco” e respinge il ricorso presentato dai legali di Catello Maresca per le due liste (“Catello Maresca” e “Catello Maresca sindaco”). Non c’è ancora l’ufficialità ma, secondo indiscrezioni, sarebbe stato bocciato il ricorso anche per la lista “Prima Napoli” della Lega e per quella “Animalisti a 4 zampe“, entrambe a sostegno dell’ex magistrato anticamorra. Ora l’ultima speranza per gli esclusi è rappresentata dal Consiglio di Stato.

“Oggi, lunedì 13 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, valutate le istanze presentate dai legali Giuseppe Russo, Alberto Saggiomo e Marina Scotto, ha annullato il procedimento che ricusava la lista “Alessandra Clemente Sindaco”, in corsa per il Consiglio Comunale di Napoli, accogliendo il ricorso e ammettendo così la suddetta lista alla competizione elettorale” si legge in una nota diffusa dallo staff della Clemente.

“Un enorme soddisfazione – commenta la candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente -, la lista era stata sospesa per un errore formale. Nessun dubbio c’era mai stato su vizi sostanziali. Conosco a uno a uno le candidate e i candidati che sono venuti in comitato a sottoscrivere la candidatura. Conosco le loro storie, il loro volto pulito, il nostro impegno insieme. Sono la mia forza, la nostra forza. E saranno – conclude -, non appena ci insedieremo a Palazzo San Giacomo, la forza della città!”.

Rabbia Maresca: “Decisione scandalosa, sancisce morte democrazia”

“Una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia: la forma non può vincere sulla sostanza. Si sta consumando un vero e proprio esproprio della sovranità popolare. Così si mette seriamente a rischio il diritto- dovere di migliaia di cittadini di esprimere il proprio voto. Andremo fino al Consiglio di Stato per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un paese democratico, lo facciamo per i napoletani e per tutelare la nostra squadra di uomini e donne di valore pronti a rimboccarsi le maniche per il futuro di Napoli. Sia chiaro che non rinunceremo ai nostri simboli e a fare campagna elettorale. Su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza“. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

Lista Alessandra Clemente Sindaco: Coccia Elena, Cecere Claudio, Galiero Rosaria, Vernetti Francesco, Zimbaldi Luigi, Bismuto Laura, Luongo Antonio, Valentino Luigi detto Gigi, Ascione Gennaro, Borrelli Maria Rosaria, Cacchiullo Valentina, Caputo Paolo, Ciaravolo Giuseppe, Ciccarelli Crescenzo, Cioffi Anna, Conato Emanuele, Coraggio Francesco, D’Alessio Francesco, D’Archi Mauro, De Falco Ernesto, De Martino Paolo, Del Giudice Alessandra, Delle Cave Fabio, D’Uonno Rosario, Esposito Emanuela, Franco Marika, Gaeta Anna, Maglione Carmela , Masia Margherita detta Rita, Palomba Giovanna, Picardi Antonio, Piroli Torelli Francesca, Puddu Maria, Rochira Giovanni, Romano Giuseppina detta Giusy, Verde Santo, Visali Antonio detto Antonello, Vittorini Valeria, Wollman Daniela.

Lista Catello Maresca Sindaco: Abbruzzese Saccardi Bruno; Aiello Silvia; Alvino Anna; Attanasio Giulio; Balzerano Chiara; Barbato Carmine; Capodanno Gennaro; Ciardiello Alfonso; Covella Giuliana; Cuciniello Roberto; De Angelis Vincenzo; Dorano Anna; Ercolino Valentina; Esposito Gabriele; Fattorello Alba; Fiorito Ferruccio; Franchi Fabia; Gabriele Francesco; Gaglione Gianluca; Gallo Mariarosaria; Ionta Roberto; Langella Manuela; Monti Tina; Muscettola Gianluca; Onorato Michele; Peluso Giovanni; Pesacane Nicola; Ruggiero Felicia detta Licia; Russo Claudio; Russo Federica; Salvia Claudio; Sannino Patrizia; Scarfiglieri Salvatore; Stabile Nicola; Staiano Oreste; Vassallo Pasquale; Vetromile Esmeralda; Villani Daniela; Vitale Liliana Bianca; Zaccaro Claudio.

Lista Catello Maresca: Antinori Valerio, Aquino Sonia, Balestrieri Federico, Balestrieri Lina, Calvino Antonello, Cantisano Roberto, Castaldi Raffaella, Cavaliere Pasquale, Chichierchia Roberto, Coppola Armando, D’Amodio Giovanna, De Luca Ciro, De Rosa Achille, De Vincenzo Daniela, Del Prete Gennaro, Della Rocca Ida, Di Dato Chiara, Di Napoli Anna, Diodato Pietro, Franco Sonia, Giancone Salvatore, Grasso Valeria, Greco Carlo, Iervolino Antonio, Langella Ciro, Lepre Carmine, Manfellotti Alessia, Marrone Nicola, Mattiello Giuseppina, Monaco Loredana, Onorato Virginia, Petagna Antonella detta Odorifero, Santoro Francesco, Scannapieco Rosa detta Rosa, Spulsi Olga.

Lista Prima Napoli: Albano Francesca, Aversano Barbara, Barbato Roberto, Bartone Giovanni, Bizzi Salvatore, Cipriani Simona, Conte Pasqualina, Coppola Giovanni, Cristiani Andrea (Cristiano), De Maria Marco, De Micco Giusy (Café), De Santo Armando, Desidery Vincenzo, Di Nocera Anna, Esposito Antonella, Ferraro Domenico, Frecciarullo Teresa (Freccia), Fuorio Manuela, Giglio Amedeo, Graziano Raffaele, Maietta Michela Sonia, Marangio Ciro, Manduca Martina, Mansueto Irene, Marzella Pasquale, Mustilli Bona, Paesano Marianna, Palomba Stefano (Palumbo), Perez Vincenzo, Punzo Clotilde (Tilde), Rollin Rosario, Romanino Carmela, Russo Gennaro, Sapio Roberta, Sarno Rosa, Sasso Annunziato (Nunzio), Scalesse Anna, Sigismondo Rosaria (Rosaria), Sommella Fortunato, Venezia Marco.

Lista Partito Animalista: Alvarez Elena, Romano Emiddio, Cavallo Flora, Sommaiolo Tiziana, Cerqua Antonietta, Sigillo Salvatore, Succoio Maria, Barbato Rosa, Rega Biagio, Podde Iolanda, Ungaro Francesco, Tarantino Matilde, Coppola Mario, Marino Tiziana, Fantaccini Laura, Ciano Ugo, Salzano Pasquale, Mormone Carolina, Panunzio Rossana, De Simone Maria Antonietta, Santorelli Marina, Calascibetta Manuela, Ponticelli Salvatore, Visone Antonio, Barbato Nicola, Allocca Dario, Martinenz Vincenzo, Barbato Damiano, Messere Giovanni, Gigante Maurizio, De Simone Vincenzo, Avallone Michele, Cimarelli Lucia, Canestro Paola, Cambria Maurizio.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

