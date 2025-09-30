10 luglio sera, Maurizio Molinari è ospite di Rai News 24. Senza esprimere giudizi personali, riporta che Francesca Albanese è stata accusata di aver preso fondi da organizzazioni vicine ad Hamas e di aver mentito sul suo curriculum. Apriti cielo.

Due avvocati si incaricano di presentare un esposto interno al Consiglio di disciplina dell’Ordine: avrebbe violato la deontologia per aver dato conto di queste dichiarazioni «senza citare le fonti e senza consentire una controreplica alla Albanese». I burocrati dell’OdG anziché farsi una fragorosa risata che fanno? Comminano una censura. Molinari propone appello. E mentre la decisione è pendente, forse temendo un ragionevole ravvedimento, qualcuno fa uscire sul sito Professione Reporter la velina su una misura ancora provvisoria, che ovviamente doveva rimanere riservata fino alla conclusione dell’appello.

È fin troppo evidente chi, in questa vicenda, rispetti le regole e chi no. Chi abbia fatto informazione e chi censura. Chi abbia dato notizie e chi abbia calato la scure per scoraggiarne la conoscenza. Così facendo l’Ordine e il consiglio di disciplina agiscono nel modo esattamente contrario alla missione del giornalismo: informare in piena libertà di espressione e di opinione. L’abisso in cui è sprofondata la nostra professione non conosce limiti.

Aldo Torchiaro

