Ci sono tre europarlamentari della nostra Repubblica che vivono sotto tutela: Anna Maria Cisint, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi. Il motivo: le violente minacce di morte che ricevono perché da tempo denunciano l’Islam radicale e il tentativo dell’Islam politico di affermarsi nel nostro Paese. Cosa politicamente mi unisce a queste tre donne? Praticamente nulla. Loro sono cresciute nella Lega e sono esponenti di quel partito; io sono cresciuto nel Partito democratico e, anche se da qualche anno non frequento più la politica attiva, rimango ostinatamente di sinistra. Eppure, c’è una cosa che mi sorprende e mi inquieta: il silenzio attorno alla condizione di tutela a cui queste donne sono sottoposte.

Non dovrebbe preoccuparci questa loro condizione? Delle politiche italiane sotto protezione perché nel loro Paese denunciano ogni giorno l’ascesa dell’Islam radicale. Un pericolo reale, un fenomeno che in altri Paesi europei ha già mostrato tutta la sua capacità di mettere a rischio libertà, convivenza, integrazione e la stessa democrazia. Certo, si può discutere dei toni di alcuni leghisti. In alcuni casi sguaiati, provocatori, irrispettosi, persino razzisti. Ma possiamo davvero considerare normale che delle rappresentanti elette vivano sotto scorta per le loro opinioni e per le loro critiche a una religione e a un’ideologia politica?

Penso proprio di no. Penso che la loro condizione dovrebbe farci riflettere. Penso che chiunque si debba interrogare e preoccupare. Penso che un patto indissolubile debba tenere insieme la nostra società, al di là del colore politico delle nostre idee: la difesa della democrazia. Perché oggi tocca a loro, ma domani toccherà a chiunque altro vorrà esprimere un pensiero, fare delle obiezioni, sollevare una critica. Di destra o di sinistra non farà differenza. E a quel punto capiremo che, difendendo loro, avremmo difeso anche noi: la nostra libertà di parola, la nostra democrazia. Ma allora potrebbe essere troppo tardi.

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Domenico Petrolo