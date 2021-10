Succede che per un presunto difetto estetico Miriam Leone, tra le attrice e showgirl più in voga del momento, venga criticata e paragonata in maniera piuttosto comica. “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia“. Lo ha raccontato la stessa attrice in un’intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell’uscita di Marylin ha gli occhi neri, un film di Simone Godano con Stegano Accorsi.

I due attori erano già stati protagonisti della serie tv su Mani Pulite e quegli anni di scandali della politica 1992. Il film racconta di due emarginati, disadattati. Per prepararsi alla parte gli attori hanno frequentato un rehab. “Per essere autentici bisogna conoscersi. La cosa bella del film è che, in questo processo, ognuno aiuta l’altro. Clara è mitomane per abbellire una realtà che la ferisce. Io mi sentivo diversa anche fisicamente, si rivolgevano a me come se fossi una straniera”.

Poco male comunque: nonostante quei paragoni piuttosto azzardati lei nel 2018 ha vinto Miss Italia. “È stata una porta per l’emancipazione, il mio provino davanti a milioni di persone. Dopo ho potuto camminare da sola, sperimentare, conoscere l’affetto delle persone. Ogni giorno in un luogo diverso, dai paesini a New York. La corona devi restituirla: ne ho fatta una copia che conservo in bagno. Mi serviva una testimonianza. Un giorno, quando sarò anziana, la mostrerò a figli e nipoti e dirò: sono stata Miss Italia”.

Leone si è anche appena sposata, con il manager e musicista, oltre che conterraneo, Paolo Carullo. “Non è un personaggio pubblico. Il mestiere che mi porta in un altrove, è bello avere una parte di vita così. Alle nozze c’era gente da tanti paesi della Sicilia, stare di nuovo a contatto è bellissimo”:

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano