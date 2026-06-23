Inutile la corsa in ospedale
Napoli, 21enne ucciso sotto casa da un proiettile: l’omicidio a Miano, vittima Lorenzo Spasiano
Un giovane di 21 anni è stato ucciso sotto casa da un proiettile, esploso da distanza ravvicinata, al torace. E’ quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Napoli, in via Caprera nel quartieri di Miano, periferia nord della città.
La vittima è Lorenzo Spasiano, incensurato, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è morto poco dopo in seguito alla grave ferita riportata.
Dinamica e matrice da chiarire. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Al vaglio le immagini di videosorveglianza presenti nella zona ed eventuali testimonianze.
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