Un giovane di 21 anni è stato ucciso sotto casa da un proiettile, esploso da distanza ravvicinata, al torace. E’ quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Napoli, in via Caprera nel quartieri di Miano, periferia nord della città.

La vittima è Lorenzo Spasiano, incensurato, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è morto poco dopo in seguito alla grave ferita riportata.

Dinamica e matrice da chiarire. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Al vaglio le immagini di videosorveglianza presenti nella zona ed eventuali testimonianze.

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Ciro Cuozzo

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Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

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