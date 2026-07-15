Blitz nella notte a Napoli, nel quartiere di Pianura, dove i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ancora non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione ma sarebbero almeno una decina le persone arrestate.

I militari dell’Arma sono entrati in azione intorno alle 4 di mercoledì 15 luglio. Supportati dall’alto da un elicottero, i carabinieri sono entrati in azione nella zona di via Napoli e di via Torricelli, le due aree calde della criminalità locale dove sono presenti diverse piazze di spaccio.

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Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

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