Nasce Human Data, una nuova piattaforma AI-driven pensata per trasformare il flusso continuo di dati provenienti da web e social in asset strategici ad alto valore decisionale per imprese, istituzioni e organizzazioni. Il progetto unisce le tecnologie di SocialData, dedicate al mercato corporate, e di Human, focalizzate su politica e pubbliche amministrazioni, sviluppate rispettivamente da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti.

La piattaforma integra data intelligence, social listening e analisi semantica avanzata in un unico ecosistema tecnologico. Non si limita alla raccolta passiva delle informazioni, ma punta su analisi evolute, pensiero critico e produzione di insight strategici a supporto della consulenza. L’infrastruttura attinge a oltre 150 milioni di fonti – tra siti di notizie, blog, forum e recensioni – a un milione di pagine pubbliche Meta e a un archivio di più di 100 miliardi di post social. L’obiettivo è trasformare le conversazioni online in conoscenza strutturata, mappando interazioni e contenuti su piattaforme come Instagram, Facebook, X, YouTube e LinkedIn per individuare trend, sentiment e comportamenti.

Particolare attenzione è riservata a Reddit, partner dal 2024 di OpenAI per l’addestramento di ChatGPT. Human Data decodifica il linguaggio specifico di ciascun canale, offrendo una visione precisa del posizionamento di brand e temi. Il dato non è valore in sé: lo diventa quando genera comprensione. È questo il concetto alla base della nuova infrastruttura.

© Riproduzione riservata

Luca Sablone