“Non uso il pannolone da quanto piscio in bocca a te”. Il tweet è questo: niente punteggiatura, niente riferimenti particolari a qualcuno. Vittorio Feltri lo ha scritto di getto su X, almeno sembra. Il celebre e controverso giornalista si è lasciato andare a una frase criptica quanto volgare. Non si sa se ce l’avesse con qualcuno in particolare, con qualche hater, o se descrivesse problemi di incontinenza. Fatto sta che Feltri, nel giorno in cui compie 81 anni, lo ha consegnato al social di proprietà di Elon Musk. Il suo post in poco più di un’ora ha raggiunto 100mila visualizzazioni, diventando virale. Un regalo per il compleanno del direttore del Giornale. Tanti auguri Vittorio, in qualunque modo tu stia festeggiando.

Non uso il pannolone da quando piscio in bocca a te — Vittorio Feltri (@vfeltri) June 25, 2024

