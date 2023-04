Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ufficializzato la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2024. E con lui la vicepresidente Kamala Harris. L’annuncio è arrivato con un video che finisce con le parole: “Let’s finish the job”, finiamo il lavoro. La notizia circolava ormai da diversi mesi. Biden dovrà comunque passare dalle primarie del Partito Democratico così come prevede il sistema statunitense. Al momento nessun politico di rilievo si è candidato alle primarie. Già all’elezione Biden era il più anziano presidente della storia americana a essere eletto. Al termine del mandato di quattro anni avrà 86 anni.

“Ogni generazione di americani si è trovata davanti ad un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali, il nostro diritto al voto e i diritti civili. Questo è il nostro momento”, dice Biden nel video lungo tre minuti in cui i messaggi principali sono quelli di libertà e democrazia. Le parole del presidente americano scorrono sulle immagini dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 dei supporter dell’ex Presidente Donald Trump. “Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Lo è ancora. La domanda che ci troviamo ad affrontare è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione”.

L’annuncio è arrivato nello stesso giorno in cui lo aveva fatto quattro anni fa. Confermato il ticket con Harris alla vice presidenza. “In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joe Biden ed io ci candidiamo per la rielezione”, ha twittato la prima donna vice presidente nella storia degli Stati Uniti. Le primarie dei Democratici si concluderanno con la convention nazionale del partito che si terrà tra il 19 e il 22 agosto del 2024 a Chicago, in Illinois.

Le critiche, immediate, dei repubblicani: “Biden è talmente sconnesso dalla realtà che pensa di meritare quattro anni in più al potere quando non ha fatto altro che creare crisi“, ha denunciato la leader del partito Ronna McDaniel. Già lo scorso novembre Donald Trump aveva annunciato la sua ricandidatura alle elezioni del novembre del 2024. “Due anni fa eravamo una grande nazione e presto lo saremo di nuovo”, aveva dichiarato dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. L’ex Presidente è alle prese con dure questioni giudiziarie.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

