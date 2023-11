Sin dall’acquisizione di Twitter, avvenuta proprio un anno fa, Elon Musk ha avuto un unico obiettivo. E presto questo diventerà realtà, al punto da far comprendere a tutti quale fosse il suo disegno. Se fino a qualche mese fa c’era ancora qualcuno che non avesse un’idea chiara di quale fosse il suo disegno, entro qualche mese tutto sarà più chiaro. In un briefing con il personale di X, quelli che sono rimasti, avvenuto nei giorni scorsi, Musk ha detto che X ha ormai fatto domanda per varie licenze di trasmissione in denaro negli Stati Uniti. Questo progetto, che si dovrebbe concludere entro il 2024, consentirà alla piattaforma di attivare diversi servizi per inviare pagamenti. Si tratta di un progetto che va ad incastrarsi nel grande disegno della “everything app”, l’app per qualsiasi cosa che Musk va ormai predicando da mesi. E forse questa è l’unica cosa che davvero era chiara a tutti. “Riguarderà la vita di ognuno di noi”, ha detto Musk: “tutto ciò che riguarderà il denaro sarà sulla nostra piattaforma”.

Musk ha anche detto che l’idea alla base on è solo quella di permettere agli utenti di “inviare o fare acquisti per 20 dollari”. No. L’idea è quella di trasformare l’app come se fosse un vero e proprio conto bancario, dal quale gestire i propri risparmi e acquistare anche titoli. Ecco, Musk è interessato ai soldi degli utenti, per permettere loro di poter usare l’app e fare acquisti, tra una conversazione (accesa) e l’altra. Ma, cosa più importante, Musk è interessato ai dati degli utenti, specie quelli finanziari. A molti non sfuggirà che di una X legata al tema finanziario se ne era già parlato: Musk infatti riprende in mano il vecchio progetto di X.com, la banca online creata ormai più di 23 anni fa e che divenne in seguito l’odierna PayPal. Niente di nuovo nella forma, ma stavolta, nella sostanza, Elon Musk riesce a coronare il suo sogno. Certo, poi bisognerà vedere dove riuscirà a concretizzare questo sogno. Perché inn UE, con questi presupposti, sarà davvero molto difficile vederlo realizzato.

Franz Russo

