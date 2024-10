Nonostante la fine della relazione con la figlia, la sua famiglia ha continuato ad ospitarlo in casa per settimane, anche quando la giovane era all’estero per lavoro, in attesa di una nuova sistemazione. Dopo l’ennesima lite, però, lui, un 37enne di nazionalità pakistana, ha ucciso l’ex suocera a bastonate per poi fuggire. L’omicidio è avvenuto nella casa di campagna dove la donna si era recata per attività di giardinaggio.

Omicidio ex suocera, cadavere ritrovato nella casa in campagna

Sarebbe questa la ricostruzione dell’omicidio di Letizia Girolami, la 72enne psicoterapeuta romana scomparsa il 5 ottobre a Foiano Della Chiaia, nell’Aretino, e ritrovata cadavere in un terreno di pertinenza dell’abitazione di campagna nella notte successiva.

Il presunto autore, che avrebbe confessato tutto agli inquirenti, si chiama Irfan Rana Mohamed ed è stato bloccato dai carabinieri di Cortona (Arezzo) e ora sottoposto a fermo per omicidio volontario. Da tempo, dopo la fine della relazione con la figlia, soggiornava a casa della vittima e del marito in attesa di una sistemazione.

La lite, la ricerca del lavoro e l’omicidio

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, dopo giorni di forti tensioni. Il 37enne avrebbe colpito con un bastone l’ex suocera, poi si sarebbe allontanato da casa stesso nella giornata di sabato 5 ottobre dicendo di andare a Prato in cerca di un lavoro.

