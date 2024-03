La storia di Paul Alexander mette i brividi. Per 70 anni lunghissimi anni – dal 1952 al 2024 – Paul ha vissuto in un “polmone d’acciaio” dopo essere sopravvissuto a un’epidemia di poliomielite da bambino. Paul Alexander si è spento a Dallas negli Stati Uniti all’età di 78 anni.

Paul Alexander aveva contratto il Covid nelle scorse settimane

Alcune settimane fa, Alexander era stato portato d’urgenza al pronto soccorso e ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Era stato poi dimesso dall’ospedale. Durante la sua vita, Paul, conosciuto come “l’uomo dal polmone d’acciaio”, ha frequentato l’università ed è diventato un avvocato. Nel 2020, Alexander, famoso in tutto il mondo, ha pubblicato il suo libro di memorie, “Three Minutes for a Dog”.

L’appello per aiutare economicamente Paul Alexander

Negli ultimi anni, l’uomo viveva in un piccolo monolocale privo di finestre, come ricorda una petizione sul sito GoFundMe lanciata per sostenere le sue spese sanitarie: “È stato sfruttato da persone che avrebbero dovuto curare i suoi interessi. Questi furti, uniti al costo elevato dell’assistenza sanitaria, hanno lasciato a Paul pochi soldi per sopravvivere”. L’annuncio della morte è stato dato proprio sul sito della petizione, dove si legge anche una dichiarazione del fratello dell’uomo: “Sono molto grato a tutti coloro che hanno donato per la raccolta fondi di mio fratello. Gli ha permesso di vivere i suoi ultimi anni senza stress. Inoltre, servirà a pagare il suo funerale in questo momento difficile. È assolutamente incredibile leggere tutti i commenti e sapere che così tante persone sono state ispirate da Paul. Sono così grato”.

